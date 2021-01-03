«Реал» уверенно обыграл «Сельту» и захватил лидерство в Ла Лиге

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03 Января 2021, 00:50,
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К матчу 17-го тура Ла Лиги с «Реалом» «Сельта» подошла с лучшими показателями в чемпионате Испании за последние пять матчей, но это не помогло в Мадриде. Уже на шестой минуте «королевский клуб» повел в счете после того, как Лукас Васкес головой замкнул прострел Марко Асенсио с левого фланга. А в начале второго тайма все вопросы были сняты после быстрой атаки этой парочки, и уже Асенсио поставил точку - 2:0.
«Реал» с 36 очками вышел на чистое первое место в таблице.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:0
|Сельта
|(1:0) Васкес Лукас 6'
|(2:0) Асенсио Марко 53'
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль 84' 85' ( Эдегор Мартин ( 85') • Варан Рафаэль • Начо Игнасио • 50'Менди Ферлан • Модрич Лука 85' ( Винисиус Жуниор ( 85') • Каземиро Карлос • 87'Кроос Тони 85' ( Вальверде Федерико ( 85') • Васкес Лукас • Бензема Карим 90' ( Диас Мариано ( 90') • Асенсио Марко 38' 74' ( Азар Эден ( 74')
Запасные: Альтубе Диего • Одриосола Альваро • Йович Лука • Марсело Виера • Лунин Андрей • Милитао Эдер • Иско Аларкон
Рубен Бланко • Мальо Уго • Араухо Нестор • Мурильо Джейсон • Олаза Лукас • Браис Мендес • 10'Денис Суарес • Тапия Ренато • 42'Нолито Агудо 64' ( Баэса Мигель ( 64') • Аспас Яго 51' ( Пейнадо Франсиско ( 51') • Мина Сантьяго
Запасные: Фонтан Хосе • Вейга Габриэль • Каррейра Серхио • Родригес Мигель • Йокушлу Окай • Айду Джозеф • Вильяр Иван • Lauti
02 января. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Сельта