Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» уверенно обыграл «Сельту» и захватил лидерство в Ла Лиге

03 Января 2021, 00:50,

Global Look Press

К матчу 17-го тура Ла Лиги с «Реалом» «Сельта» подошла с лучшими показателями в чемпионате Испании за последние пять матчей, но это не помогло в Мадриде. Уже на шестой минуте «королевский клуб» повел в счете после того, как Лукас Васкес головой замкнул прострел Марко Асенсио с левого фланга. А в начале второго тайма все вопросы были сняты после быстрой атаки этой парочки, и уже Асенсио поставил точку - 2:0.

«Реал» с 36 очками вышел на чистое первое место в таблице.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Сельта
(1:0) Васкес Лукас 6'    
(2:0) Асенсио Марко 53'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   84'   85' (Эдегор Мартин (   85') Варан Рафаэль Начо Игнасио   50' Менди Ферлан Модрич Лука   85' (Винисиус Жуниор (   85') Каземиро Карлос   87' Кроос Тони   85' (Вальверде Федерико (   85') Васкес Лукас Бензема Карим   90' (Диас Мариано (   90') Асенсио Марко   38'   74' (Азар Эден (   74')
Запасные: Альтубе Диего Одриосола Альваро Йович Лука Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Иско Аларкон
Рубен Бланко Мальо Уго Араухо Нестор Мурильо Джейсон Олаза Лукас Браис Мендес   10' Денис Суарес Тапия Ренато   42' Нолито Агудо   64' (Баэса Мигель (   64') Аспас Яго   51' (Пейнадо Франсиско (   51') Мина Сантьяго
Запасные: Фонтан Хосе Вейга Габриэль Каррейра Серхио Родригес Мигель Йокушлу Окай Айду Джозеф Вильяр Иван Lauti
02 января. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сельта
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