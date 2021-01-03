«Реал» уверенно обыграл «Сельту» и захватил лидерство в Ла Лиге

К матчу 17-го тура Ла Лиги с «Реалом» «Сельта» подошла с лучшими показателями в чемпионате Испании за последние пять матчей, но это не помогло в Мадриде. Уже на шестой минуте «королевский клуб» повел в счете после того, как Лукас Васкес головой замкнул прострел Марко Асенсио с левого фланга. А в начале второго тайма все вопросы были сняты после быстрой атаки этой парочки, и уже Асенсио поставил точку - 2:0.

«Реал» с 36 очками вышел на чистое первое место в таблице.