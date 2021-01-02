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Прогноз на матч «Реал» - «Сельта» от Титова

02 Января 2021, 15:43,

LiveSport.Ru

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между мадридским «Реалом» и «Сельтой» в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

«Пора уже «Сельте» проиграть. «Реал» настроится и выиграет уверенно. Не сомневаюсь в этом. Возьму «Реал» с форой (-1,5). Думаю, и гол Бензема наверняка увидим», - поделился своим мнением Титов.

Поединок состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в субботу, второго января. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

Перед этой встречей «Реал» занимает вторую позицию в Примере, а «Сельта» идет на восьмом месте.


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23:00 02.01.2021 Реал Мадрид - Сельта 1.6 4.55 5.55
Матч-центр

Рейтинг Букмекеров Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, прогнозы на футбол, Сельта, Егор Титов
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