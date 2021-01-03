​Зидан не считает, что Бензема устал

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча против «Сельты» (победа 2:0) высказался по поводу нападающего Карима Бензема. Наставник «сливочных» заменил форварда в концовке поединка. Во второй игре подряд Бензема покинул поле без забитого гола.

«Нужна ли Бензема пауза? Я не думаю, что он устал. Мне кажется, он сыграл сегодня хорошо. Я заменил его, чтобы другой футболист мог поиграть. Мы находимся в прекрасном периоде и должны продолжать в том же духе», - сказал Зидан на пресс-конференции.

В двадцати матчах текущего сезона Карим Бензема забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.