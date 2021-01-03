​Зидан: «Мы хорошо контролировали игру»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы над «Сельтой» со счётом 2:0 в очередном туре чемпионата Испании.

«Мы провели совершенный матч – от начала до конца. Мы хорошо контролировали игру, имели хороший баланс. Когда дело доходило до прессинга и возврата мяча, мы всё делали хорошо. Вам нужно иметь контроль, когда соперник имеет сильные моменты в игре. У нас хорошие ощущения. В девяти последних матчах мы шесть раз победили и трижды сыграли вничью», - сказал Зидан на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» в игре с «Сельтой» показал 41% владения мячом. Это самый низкий показатель в домашних матчах под руководством Зинедина Зидана.