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Зидан объяснил, почему Азар пропустил матч с «Гранадой»

24 Декабря 2020, 08:59,

Global Look Press

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свое решение оставить в запасе полузащитника Эдена Азара в поединке 15-го тура Примеры против «Гранады» (2:0).

«Что касается Эдена Азара, то я посчитал, что не нужно его выпускать в этом поединке. Всему свое время. Я не захотел рисковать им. Эден будет постепенно подводиться к возвращению на поле», - приводит слова французского тренера портал Goal.

После 15 проведенных матчей «королевский» клуб набрал 32 очка и догнал в турнирной таблице «Атлетико», однако у «матрасников» есть две игры в запасе.

Следующий матч «Реал» сыграет против «Эльче» 30-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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