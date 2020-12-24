Зидан объяснил, почему Азар пропустил матч с «Гранадой»

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свое решение оставить в запасе полузащитника Эдена Азара в поединке 15-го тура Примеры против «Гранады» (2:0).

«Что касается Эдена Азара, то я посчитал, что не нужно его выпускать в этом поединке. Всему свое время. Я не захотел рисковать им. Эден будет постепенно подводиться к возвращению на поле», - приводит слова французского тренера портал Goal.

После 15 проведенных матчей «королевский» клуб набрал 32 очка и догнал в турнирной таблице «Атлетико», однако у «матрасников» есть две игры в запасе.

Следующий матч «Реал» сыграет против «Эльче» 30-го декабря.