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Бензема: «Почётно опередить Месси с Роналду»

21 Декабря 2020, 22:33,

Global Look Press

Форвард «Реала» Карим Бензема дал комментарий после вручения награды имени Альфредо ди Стефано лучшему игроку Ла Лиги сезона 2019/20. Приз был основан в 2008 году, тогда его получил Рауль, и с тех пор лучшими признавались только Лионель Месси с Криштиану Роналду.

- Это много значит для меня. Я горд и очень счастлив. Это награда за моя работу в клубе с 2009 года, из-за чего я определенно еще более доволен. Месси и Роналду - это нечто другое. У них много индивидуальных наград, и мне почетно их опередить, - заявил Бензема после получения приза.

Также француз считает, что награда Альфредо ди Стефано могла по праву принадлежать его одноклубнику Серхио Рамосу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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Комментарии (2)
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1
Underdog
21 Декабря 2020, 23:03

Ахахах)))) смог опередить Роналду когда тот уже три года играет в Юве)))

2
Артур Измаилов
21 Декабря 2020, 22:41

Ничтожное бревно! Забил пару голов каким та эйбар/шмейбарам, богом себя возомнил. А земеля Зизу вообще с катушек сьехал, мол бревнема лЮчий за всю историю и прочий бред. Любая игра с крепкой командой и лЮчий бревнема начинает то что умеет на ура, пентатрик из промахов)))

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