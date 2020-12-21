Бензема: «Почётно опередить Месси с Роналду»

Форвард «Реала» Карим Бензема дал комментарий после вручения награды имени Альфредо ди Стефано лучшему игроку Ла Лиги сезона 2019/20. Приз был основан в 2008 году, тогда его получил Рауль, и с тех пор лучшими признавались только Лионель Месси с Криштиану Роналду.

- Это много значит для меня. Я горд и очень счастлив. Это награда за моя работу в клубе с 2009 года, из-за чего я определенно еще более доволен. Месси и Роналду - это нечто другое. У них много индивидуальных наград, и мне почетно их опередить, - заявил Бензема после получения приза.

Также француз считает, что награда Альфредо ди Стефано могла по праву принадлежать его одноклубнику Серхио Рамосу.