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Зидан: «Эта награда лучшему тренеру на 100% принадлежит игрокам»

21 Декабря 2020, 23:07,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан получил приз имени Мигеля Муньоса лучшему наставнику прошлого сезона. Французский специалист посвятил его своим подопечным. Отрезок после пандемии коронавируса мадридцы провели блестяще - 10 побед в 11 матчах позволили обойти «Барселону» и выиграть чемпионат.

- После карантина я сказал ребятам не так много слов, потому что они рвались на поле, чтобы играть в футбол и сделали это в отличном стиле. Я думаю, что они были голодны завершить сезон и занять первое место, что и сделали. Эта награда на 100% принадлежит им, - сказал Зидан в своей речи.

В текущем сезоне «Реал» выглядит не так здорово, но все равно спорит за первое место с «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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