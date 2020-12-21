Зидан: «Эта награда лучшему тренеру на 100% принадлежит игрокам»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан получил приз имени Мигеля Муньоса лучшему наставнику прошлого сезона. Французский специалист посвятил его своим подопечным. Отрезок после пандемии коронавируса мадридцы провели блестяще - 10 побед в 11 матчах позволили обойти «Барселону» и выиграть чемпионат.

- После карантина я сказал ребятам не так много слов, потому что они рвались на поле, чтобы играть в футбол и сделали это в отличном стиле. Я думаю, что они были голодны завершить сезон и занять первое место, что и сделали. Эта награда на 100% принадлежит им, - сказал Зидан в своей речи.

В текущем сезоне «Реал» выглядит не так здорово, но все равно спорит за первое место с «Атлетико».