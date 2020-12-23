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«Реал» победил в пятый раз кряду и настиг «Атлетико»

23 Декабря 2020, 23:40,

Global Look Press

В 15-м туре чемпионата Испании «Реал» играл против «Гранады» и на первых минутах мог пропустить два мяча. После этого «королевский клуб» сам начал создавать моменты. В начале второго тайма Марко Асенсио пяткой наносил удар и попал в штангу. Вскоре он же доставил мяч в штрафную, где Каземиро головой переправил мяч в сетку.

Концовка получилась нервной, но «Реал» удержал перевес, а перед финальным свистком Карим Бензема удвоил счет - 2:0.

Пятая победа кряду позволяет команде Зинедина Зидана делить первое место с «Атлетико».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:0 Гранада
(1:0) Каземиро Карлос 57'    
(2:0) Бензема Карим 90'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   81' Варан Рафаэль Рамос Серхио Менди Ферлан Вальверде Федерико   78' (Иско Аларкон (   78') Каземиро Карлос Кроос Тони Васкес Лукас   17'   78' (Винисиус Жуниор (   78') Бензема Карим Родриго   38' (Асенсио Марко (   38')
Запасные: Начо Игнасио Одриосола Альваро Эдегор Мартин Йович Лука Диас Мариано Азар Эден Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер
Силва Руи Фулкье Димитри   27'   73' (Кини Марин (   73') Дуарте Домингуш Вальехо Хесус   84' (Санчес Герман (   84') Нева Карлос Этеки Ян   63' (Соро Альберто (   63') Пуэртас Антонио Эррера Янгель Милья Луис Кенеди Роберт   63' (Суарес Луис III (   63') Сольдадо Роберто   74' (Видаль Молина (   74')
Запасные: Кошта Жоау II Азиз Рамон Перес Неуэн Аарон Эскандель Санчес Пепе
23 декабря. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Гранада
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Комментарии (8)
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0
Пако
24 Декабря 2020, 00:17

Эта победа - подарок "мистеру Картошке", Висенте дель Боске, 23.12 у него был юбилей - 70 лет исполнилось замечательному тренеру "Реала".

0
ингерман
24 Декабря 2020, 00:06

ай.. отличненько робяты.. )))

2
NOBODY
23 Декабря 2020, 23:43

на голову сильнее мадридцы провели этот матч!!! молодцы!!!! уверенно играли, я даже не говорю про статистику, там наверное порядка 20 ударов РМ нанес....

3
andi
23 Декабря 2020, 23:50

Важные три очка.Но Гранада понравилась.С победой.

1
NOBODY
23 Декабря 2020, 23:52

поздравляю!!! я правда не полностью матч посмотрел, но то, что видел, не могу сказать, что какие-то проблемы Гранада доставила, супер там опасные моменты....не помню такого, из того , что смотрел...

1
andi
23 Декабря 2020, 23:55

Начало 2-го тайма и до середины Гранада выглядила совсем неплохо.

0
NOBODY
23 Декабря 2020, 23:59

ну если только отдельно какой отрезок неплохой был, а в целом...

0
NOBODY
23 Декабря 2020, 23:58

ну что там неплохо, РМ творил на поле, а Гранада чаще по-моему стояла на своей половине...и в атаке ничего не предложила интересного....

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