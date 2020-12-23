«Реал» победил в пятый раз кряду и настиг «Атлетико»

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23 Декабря 2020, 23:40,
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В 15-м туре чемпионата Испании «Реал» играл против «Гранады» и на первых минутах мог пропустить два мяча. После этого «королевский клуб» сам начал создавать моменты. В начале второго тайма Марко Асенсио пяткой наносил удар и попал в штангу. Вскоре он же доставил мяч в штрафную, где Каземиро головой переправил мяч в сетку.
Концовка получилась нервной, но «Реал» удержал перевес, а перед финальным свистком Карим Бензема удвоил счет - 2:0.
Пятая победа кряду позволяет команде Зинедина Зидана делить первое место с «Атлетико».
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:0
|Гранада
|(1:0) Каземиро Карлос 57'
|(2:0) Бензема Карим 90'
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • 81'Варан Рафаэль • Рамос Серхио • Менди Ферлан • Вальверде Федерико 78' ( Иско Аларкон ( 78') • Каземиро Карлос • Кроос Тони • Васкес Лукас 17' 78' ( Винисиус Жуниор ( 78') • Бензема Карим • Родриго 38' ( Асенсио Марко ( 38')
Запасные: Начо Игнасио • Одриосола Альваро • Эдегор Мартин • Йович Лука • Диас Мариано • Азар Эден • Марсело Виера • Лунин Андрей • Милитао Эдер
Силва Руи • Фулкье Димитри 27' 73' ( Кини Марин ( 73') • Дуарте Домингуш • Вальехо Хесус 84' ( Санчес Герман ( 84') • Нева Карлос • Этеки Ян 63' ( Соро Альберто ( 63') • Пуэртас Антонио • Эррера Янгель • Милья Луис • Кенеди Роберт 63' ( Суарес Луис III ( 63') • Сольдадо Роберто 74' ( Видаль Молина ( 74')
Запасные: Кошта Жоау II • Азиз Рамон • Перес Неуэн • Аарон Эскандель • Санчес Пепе
23 декабря. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Гранада
Эта победа - подарок "мистеру Картошке", Висенте дель Боске, 23.12 у него был юбилей - 70 лет исполнилось замечательному тренеру "Реала".
ай.. отличненько робяты.. )))
на голову сильнее мадридцы провели этот матч!!! молодцы!!!! уверенно играли, я даже не говорю про статистику, там наверное порядка 20 ударов РМ нанес....
Важные три очка.Но Гранада понравилась.С победой.
поздравляю!!! я правда не полностью матч посмотрел, но то, что видел, не могу сказать, что какие-то проблемы Гранада доставила, супер там опасные моменты....не помню такого, из того , что смотрел...
Начало 2-го тайма и до середины Гранада выглядила совсем неплохо.
ну если только отдельно какой отрезок неплохой был, а в целом...
ну что там неплохо, РМ творил на поле, а Гранада чаще по-моему стояла на своей половине...и в атаке ничего не предложила интересного....