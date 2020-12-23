«Реал» победил в пятый раз кряду и настиг «Атлетико»

В 15-м туре чемпионата Испании «Реал» играл против «Гранады» и на первых минутах мог пропустить два мяча. После этого «королевский клуб» сам начал создавать моменты. В начале второго тайма Марко Асенсио пяткой наносил удар и попал в штангу. Вскоре он же доставил мяч в штрафную, где Каземиро головой переправил мяч в сетку.

Концовка получилась нервной, но «Реал» удержал перевес, а перед финальным свистком Карим Бензема удвоил счет - 2:0.

Пятая победа кряду позволяет команде Зинедина Зидана делить первое место с «Атлетико».