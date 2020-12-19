Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гайя – о ничьей с «Барселоной»: «В их составе есть лучший игрок в мире, нельзя терять концентрацию»

19 Декабря 2020, 21:24,

Instagram

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя прокомментировал результат матча с «Барселоной» (2:2) в четырнадцатом туре чемпионата Испании.

«Это был сумасшедший матч. Мы сыграли невероятно во всех смыслах. У нас было много моментов, чтобы сделать счёт 2:0. Но вы должны понимать, что у «Барселоны» в составе есть лучший игрок в мире, у них отличная команда. Если ты не теряешь концентрацию, то тебя сразу же наказывают. Мы верили, что можем победить. У нас были шансы, чтобы сделать счёт 3:2, но я доволен тем, как мы сыграли», - цитирует Гайя As.

Отметим, что Гайя привёз пенальти в свои ворота, нарушив правила на Гризманне, но Месси его не реализовал.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Валенсия, Хосе Гайя
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола