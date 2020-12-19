Гайя – о ничьей с «Барселоной»: «В их составе есть лучший игрок в мире, нельзя терять концентрацию»

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя прокомментировал результат матча с «Барселоной» (2:2) в четырнадцатом туре чемпионата Испании.

«Это был сумасшедший матч. Мы сыграли невероятно во всех смыслах. У нас было много моментов, чтобы сделать счёт 2:0. Но вы должны понимать, что у «Барселоны» в составе есть лучший игрок в мире, у них отличная команда. Если ты не теряешь концентрацию, то тебя сразу же наказывают. Мы верили, что можем победить. У нас были шансы, чтобы сделать счёт 3:2, но я доволен тем, как мы сыграли», - цитирует Гайя As.

Отметим, что Гайя привёз пенальти в свои ворота, нарушив правила на Гризманне, но Месси его не реализовал.