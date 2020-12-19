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«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»

19 Декабря 2020, 20:15,

Depositphotos

В 14-м туре Ла Лиги «Валенсия» с Денисом Черышевым в стартовом составе гостила у «Барселоны» на «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона 2:2 Валенсия
    30' Дьякаби Муктар (0:1)
(1:1) Месси Лионель 45'    
(2:1) Араухо Рональд 52'    
    69' Макси Гомес (2:2)
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино Мингеса Оскар   56' Араухо Рональд Альба Жорди   90' Бускетс Серхио   46' (Де Йонг Френки (   46') Гризманн Антуан   13'   73' (Тринкан Франсишку (   73') Гонсалес Педро   86' (Пьянич Миралем (   86') Коутиньо Филиппе   79' (Ленгле Клеман (   79'   90') Брайтвайт Мартин Месси Лионель
Запасные: Пуч Рикард Фирпо Жуниор Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Де ла Фуэнте Конрад Аленья Карлес Тенас Арнау
Хауме Доменек Васс Даниэль Габриэль Паулиста Дьякаби Муктар Гайя Хосе   45' Муса Юнус   43' (Санчес Алехандро (   43'   45') Солер Карлос Рачич Урош Черышев Денис   90' (Ли Кан Ин (   90') Гуэдеш Гонсалу   87' (Вальехо Ману (   87') Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди Корреа Тьерри Молина Гиллем Джейсон Риверо Кристиан Собрино Рубен Эчебаррия Унаи Мангала Эльяким Эскьердо Висенте
19 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

Ужасно стартовавшая в чемпионате Испании «Барселона» чуть улучшила свою ситуацию в последнее время, поднявшись на пятое место. По сравнению с тем, что было не так давно, когда каталонцы маячили рядом с зоной вылета, для команды Рональда Кумана это хороший промежуточный успех. Следующей локальной целью «сине-гранатовых» должно было стать четвёртое место, от которого они отставали на два очка. Что касается «Валенсии», то ей нужны очки, чтобы не отстать от зоны еврокубков, а на самые-самые высокие места она, как мы уже привыкли, не претендует.

Матч начался по стереотипному для «Барселоны» сценарию. Она раскатывала соперника в основном там, где это не представляло для него особой угрозы. Иногда каталонцы входили в чужую штрафную, но к острым ударам это не приводило. В первой половине первого тайма «летучие» мыши довольствовались перманентной обороной, а вот затем провели активный и эффективный отрезок из нескольких минут, подавив взявших паузу «сине-гранатовых».

Embed from Getty Images

После попытки Мусы пробить и рикошета мяч отскочил влево, куда одновременно набегали и Черышев, и Гайя. В итоге второй нанёс парированный Тер Штегеном выстрел, после чего наткнулся на Араухо – фол в атаке. Немного позже Черышев удачно сыграл в отборе, и Солер пальнул с подступов к штрафной – Тер Штеген в прыжке перевёл мяч на угловой. А вот этот корнер уже стал результативным. Солер навесил от правого флажка, и свободный Дьякаби без проблем головой кивнул по мячу в район правого угла (1:0).

Дальше «Барселона» вернулась к безуспешной игре первым номером. Гризманн выходил один на один по правой стороне и не переиграл Доменека, имели хозяева ещё пару полумоментов. «Валенсия», у которой из-за травмы был заменён Муса, блеснула на 45-й минуте моментом с участием Черышева. Денис навесил с левого полуфланга уже в падении из-под Деста, и Макси Гомес головой отправил мяч в руки Тер Штегену.

Финиш первого тайма выдался нескучным и неоднозначным. Да, свою роль в нём сыграл судья. Гризманн прорывался к воротам по зоне правого инсайда и упал, когда его спины коснулся рукой Гайя. Кроме того, возможно, капитан валенсийцев зацепил соперника сзади ногами. Арбитр назначил пенальти и показал сначала красную карточку, которую после видеоповтора заменил на жёлтую. Одиннадцатиметровый был не самый очевидный, но повод назначить его рефери имел точно. Месси не реализовал пенальти, пробив влево от себя, однако Доменек неудачно парировал этот мяч. Первым к снаряду успел Альба. Он навесил, случился рикошет от Дьякаби, и Месси, замыкая дальнюю штангу головой в пустой угол, влетел в сетку вместе с мячом (1:1). Кстати, этот гол стал для Лео 643-м в футболке «Барселоны», и он повторил рекорд великого«короля футбола» Пеле, забившего столько же за бразильский «Сантос» в 1956 - 1974 годах. 

Embed from Getty Images

В начале второго тайма маятник имел шанс качнуться в любую из двух сторон. Качнётся ли он в сторону «Валенсии», зависело от Дениса Черышева. Россиянин оказался на убойной позиции в центре штрафной после передачи справа от Солера. Никто Черышеву не мешал, но пробил он очень плохо для такой ситуации, направив мяч влево от створа. Ну и каталонцы оперативно наказали «летучих мышей» за такую расточительность. Мингеса делал непрошедший проброс на Гризманна, и от Дьякаби мяч отскочил к очередному центральному защитнику Араухо, исхитрившемуся поразить цель боковыми ножницами (2:1). Выходит, что Дьякаби к тому моменту отметился во всех трёх забитых голах обеих команд.

Каталонцы поддавили соперника, однако на третий гол не сподобились и сами получили возмездие за то, что не убили интригу. На 69-й минуте Гайя прострелил с левой стороны, где ему не помешал Педри, а Максимилиано Гомес оставил не у дел Мингесу, проткнув мяч по диагонали вправо мимо Тер Штегена (2:2).

Embed from Getty Images

«Сине-гранатовые» всполошились и вернулись к практике выстрелов со средней дистанции. Тот же Коутиньо пробовал свои силы, да и виновники предыдущего пропущенного гола Мингеса с Педри подключались. И Месси, конечно, пробовал вырвать для своей команды победу и параллельно побить рекорд Пеле по числу голов за клуб, да не судьба была. «Валенсия» отстояла ничью, и не скажешь, что она её не заслужила. Черышев был заменён на последних минутах, до этого он преодолел дистанцию в 11,1 километров. «Валенсия» уже громила в этом сезоне мадридский «Реал», а теперь вот какой результат. «Барселоне» придётся повременить с четвёртым местом.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Барселона, Валенсия, Чемпионат Испании, Ла Лига, Примера
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Комментарии (12)
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4
Кар Карыч
19 Декабря 2020, 21:15

Пеле - это король футбола, а Месси - это гном бородатый крашеный.

1
Артур Измаилов
19 Декабря 2020, 21:16

карлик распиаренное днище!!!

2
Артур Измаилов
19 Декабря 2020, 21:15

шут догнал короля? вуахах))

0
aegur
19 Декабря 2020, 20:43

унылое мяченоготоптание...
сезон в топку...

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5
ингерман
19 Декабря 2020, 20:40

ай отличный резалт.. а меци в своем трусняке опяц будто обкакамшись выглядиц..
и дундучелло снизу так топиц за бабселону шо ужо ничейку за поражение щитает.. )))

2
ARTUR
19 Декабря 2020, 20:33

Барса проиграла , потому что играла не в свой футбол , катание и владение мячом не дает уже тех результатов что были раньше , играли без агрессии и темпа , отсюда и это миролюбивый результат , и если бы Тер не вытянул , то могло бы быть совсем печально , который матч смотрю с Валенсией и скука просто смертная , я не вижу игры Коута, как то он вернувшись из германии все же остался там , лучший в матче думаю был Тер , оборона если честно очень пугает

2
pol-black
19 Декабря 2020, 20:49

Коута ещё в прошлом сезоне нужно было продавать.

2
ARTUR
19 Декабря 2020, 20:52

Теперь уже я это тоже понимаю , была какая то надежда что он раскроется

3
pol-black
19 Декабря 2020, 20:31

снова куча моментов в атаке у Барсы, и снова всё впустую. и Месси мажет, и Гриз поворотам не может попасть (второй Черышев), и Брайтвейт в никуда. и в защите Менгеса опять накосячил. сказывается дефицит нормальных защитников.вроде и неплохая игра, бегают, но всё безрезультатно. печалька (((

2
Misha_diablo_football
19 Декабря 2020, 20:28

Очередная унылая игра Барсы, не увидел ничего кроме бездарной игры от обеих сторон....

2
Шарипов Тахир
19 Декабря 2020, 20:22

Согласен, что матч совсем не впечатляющий. Особенно учитывая, что защита у Валенсии откровенно не самая сильная в Ла Лиге. А защита Барсы точно одна из слабейших в Лиге. Если ее не усилить, то и впредь будет так - каждая атака соперника, особенно на скорости, это очень вероятный гол

3
779
19 Декабря 2020, 20:18

Совсем слабый матч защиты Барсы. Уровень ошибок наводит на мысль, что в этой линии нам и ждать роста не от кого.
Атака опять в рваном варианте сыграла. До и что ждать, когда у 3 из 5 атакующих месяцами не получается ничего, а у остальных 30% потенциала.
Лео с редким и на самом деле историческим достижением. Всё таки Пеле есть Пеле.
Ну а игру ждём.)))

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