«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»

В 14-м туре Ла Лиги «Валенсия» с Денисом Черышевым в стартовом составе гостила у «Барселоны» на «Камп Ноу».

Ужасно стартовавшая в чемпионате Испании «Барселона» чуть улучшила свою ситуацию в последнее время, поднявшись на пятое место. По сравнению с тем, что было не так давно, когда каталонцы маячили рядом с зоной вылета, для команды Рональда Кумана это хороший промежуточный успех. Следующей локальной целью «сине-гранатовых» должно было стать четвёртое место, от которого они отставали на два очка. Что касается «Валенсии», то ей нужны очки, чтобы не отстать от зоны еврокубков, а на самые-самые высокие места она, как мы уже привыкли, не претендует.

Матч начался по стереотипному для «Барселоны» сценарию. Она раскатывала соперника в основном там, где это не представляло для него особой угрозы. Иногда каталонцы входили в чужую штрафную, но к острым ударам это не приводило. В первой половине первого тайма «летучие» мыши довольствовались перманентной обороной, а вот затем провели активный и эффективный отрезок из нескольких минут, подавив взявших паузу «сине-гранатовых».

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После попытки Мусы пробить и рикошета мяч отскочил влево, куда одновременно набегали и Черышев, и Гайя. В итоге второй нанёс парированный Тер Штегеном выстрел, после чего наткнулся на Араухо – фол в атаке. Немного позже Черышев удачно сыграл в отборе, и Солер пальнул с подступов к штрафной – Тер Штеген в прыжке перевёл мяч на угловой. А вот этот корнер уже стал результативным. Солер навесил от правого флажка, и свободный Дьякаби без проблем головой кивнул по мячу в район правого угла (1:0).

Дальше «Барселона» вернулась к безуспешной игре первым номером. Гризманн выходил один на один по правой стороне и не переиграл Доменека, имели хозяева ещё пару полумоментов. «Валенсия», у которой из-за травмы был заменён Муса, блеснула на 45-й минуте моментом с участием Черышева. Денис навесил с левого полуфланга уже в падении из-под Деста, и Макси Гомес головой отправил мяч в руки Тер Штегену.

Финиш первого тайма выдался нескучным и неоднозначным. Да, свою роль в нём сыграл судья. Гризманн прорывался к воротам по зоне правого инсайда и упал, когда его спины коснулся рукой Гайя. Кроме того, возможно, капитан валенсийцев зацепил соперника сзади ногами. Арбитр назначил пенальти и показал сначала красную карточку, которую после видеоповтора заменил на жёлтую. Одиннадцатиметровый был не самый очевидный, но повод назначить его рефери имел точно. Месси не реализовал пенальти, пробив влево от себя, однако Доменек неудачно парировал этот мяч. Первым к снаряду успел Альба. Он навесил, случился рикошет от Дьякаби, и Месси, замыкая дальнюю штангу головой в пустой угол, влетел в сетку вместе с мячом (1:1). Кстати, этот гол стал для Лео 643-м в футболке «Барселоны», и он повторил рекорд великого«короля футбола» Пеле, забившего столько же за бразильский «Сантос» в 1956 - 1974 годах.

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В начале второго тайма маятник имел шанс качнуться в любую из двух сторон. Качнётся ли он в сторону «Валенсии», зависело от Дениса Черышева. Россиянин оказался на убойной позиции в центре штрафной после передачи справа от Солера. Никто Черышеву не мешал, но пробил он очень плохо для такой ситуации, направив мяч влево от створа. Ну и каталонцы оперативно наказали «летучих мышей» за такую расточительность. Мингеса делал непрошедший проброс на Гризманна, и от Дьякаби мяч отскочил к очередному центральному защитнику Араухо, исхитрившемуся поразить цель боковыми ножницами (2:1). Выходит, что Дьякаби к тому моменту отметился во всех трёх забитых голах обеих команд.

Каталонцы поддавили соперника, однако на третий гол не сподобились и сами получили возмездие за то, что не убили интригу. На 69-й минуте Гайя прострелил с левой стороны, где ему не помешал Педри, а Максимилиано Гомес оставил не у дел Мингесу, проткнув мяч по диагонали вправо мимо Тер Штегена (2:2).

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«Сине-гранатовые» всполошились и вернулись к практике выстрелов со средней дистанции. Тот же Коутиньо пробовал свои силы, да и виновники предыдущего пропущенного гола Мингеса с Педри подключались. И Месси, конечно, пробовал вырвать для своей команды победу и параллельно побить рекорд Пеле по числу голов за клуб, да не судьба была. «Валенсия» отстояла ничью, и не скажешь, что она её не заслужила. Черышев был заменён на последних минутах, до этого он преодолел дистанцию в 11,1 километров. «Валенсия» уже громила в этом сезоне мадридский «Реал», а теперь вот какой результат. «Барселоне» придётся повременить с четвёртым местом.

Кирилл Иванцов