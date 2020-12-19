Месси догнал Пеле по количеству голов за один клуб

Сегодня, 19 декабря, «Барселона» принимает на своём поле «Валенсию» в рамках четырнадцатого тура чемпионата Испании.

В компенсированное к первому тайму время забитым мячом отметился нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Отметим, что это 643-й гол Месси в футболке каталонцев. Таким образом, аргентинец догнал легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил 643 гола за «Сантос». На третьем месте в этом списке идёт экс-футболист мюнхенской «Баварии» Герд Мюллер, забивший 565 голов.

После первого тайма счёт ничейный – 1:1. Стоит отметить, что Месси не забил пенальти в дополнительное к первому тайму время.