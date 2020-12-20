Араухо – о ничьей с «Валенсией»: «Рад, что удалось забить, но остался горький привкус»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал результат матча с «Валенсией» (2:2) в четырнадцатом туре чемпионата Испании.

«Я рад, что мне удалось забить гол, но у меня остался горький привкус из-за результата матча. Обидно, что мы потеряли очки.

Мы сделали несколько ошибок в обороне, которые мы не можем позволять себе делать. Мы должны продолжать работать. У нас были хорошие моменты, но реализовать их не удалось. Если бы мы забили ещё один гол, то «Валенсия» посыпалась бы.

Необходимо поработать над ошибками и сосредоточиться на игре против «Вальядолида», который состоится в середине недели», - цитирует Араухо Marca.