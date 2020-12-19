Куман: «Сегодняшняя ничья не является катастрофой»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал результата матча с «Валенсией» в 14-м туре чемпионата Испании.

«Это был сложный матч. Нам удалось отыграться, но мы должны быть более сосредоточенными. «Валенсия» сегодня здорово оборонялась. Мы пытались вырвать победу, но не создали достаточное количество моментов. Мы слишком часто теряли мячи на тех участках поля, на которых этого делать нельзя.

Сегодняшняя ничья не является катастрофой. Проблема заключается в том, что мы уже потеряли огромное количество очков, а после сегодняшней ничей всё стало ещё хуже», - цитирует Кумана ABC.