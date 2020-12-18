Куман похвалил «Валенсию»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий по предстоящему матчу с «Валенсией».

«Любая игра, в которую мы играем, зависит от нас самих. Мы должны оставаться сосредоточенными и энергичными. «Валенсия» - сильная команда. В последних шести встречах она проиграла только одну - «Атлетико» из Мадрида. Она даже обыграла «Реал». Мы команда, которая всегда создает возможности. Мы отлично играем в атаке, но нужно уметь доводить всё до конца», - сказал наставник «сине-гранатовых».

Матч состоится 18 декабря в 18:15 на «Камп Ноу». «Барселона» после двенадцати матчей находится на пятой строчке с двадцатью очками, «Валенсия» после тринадцати игр занимает двенадцатое место с четырнадцатью очками.