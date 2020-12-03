​Йович победил коронавирус и готов сыграть за «Реал»

Нападающий «Реала» Лука Йович сдал отрицательный тест на коронавирус спустя две недели после выявления у него инфекции. Как сообщает Marca, в четверг сербский футболист провёл тренировку с командой.

Йович готов помочь «Реалу» в ближайшем матче чемпионата Испании против «Севильи», который пройдёт пятого декабря.

В этом сезоне Лука Йович ещё не забивал за «Реал». После трансфера в мадридский клуб летом прошлого года сербский футболист записал на свой счёт всего лишь два гола в тридцати двух матчах в различных соревнованиях. Из-за низкой результативности Йович то и дело сталкивается с критикой.