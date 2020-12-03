​Йович победил коронавирус и готов сыграть за «Реал»

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03 Декабря 2020, 17:40,
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Нападающий «Реала» Лука Йович сдал отрицательный тест на коронавирус спустя две недели после выявления у него инфекции. Как сообщает Marca, в четверг сербский футболист провёл тренировку с командой.
Йович готов помочь «Реалу» в ближайшем матче чемпионата Испании против «Севильи», который пройдёт пятого декабря.
В этом сезоне Лука Йович ещё не забивал за «Реал». После трансфера в мадридский клуб летом прошлого года сербский футболист записал на свой счёт всего лишь два гола в тридцати двух матчах в различных соревнованиях. Из-за низкой результативности Йович то и дело сталкивается с критикой.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Лука Йович