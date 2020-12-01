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Кроос выбрал новую профессию, и это не тренер

01 Декабря 2020, 21:42,

УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не рассматривает вариант работы футбольным тренером после завершения карьеры. 30-летний немец склоняется к профессии комментатора.

- Я могу себя представить сидящим рядом с топ-комментатором и разговаривающим о происходящем на поле. Это отличная работа от роли эксперта, который разбирает матч. Почему я не хочу тренировать? Меня не прельщает стресс путешествий, прожигание половины жизни в гостиницах в отрыве от семьи. Больше этого не хочу. Максимум, что я, может быть, буду тренировать - маленькую детскую команду - заявил Кроос на Magenta TV.

Тони Кроос играет в «Реале» с 2014 года и завоевал с командой 13 трофеев.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
01 Декабря 2020, 22:11

не успел .. как сказал ингерман - ай молодец !! Кросс не тот игрок Реала по ко кем буду скучать , ему просто повезло ))) я его уважаю , он очень хорош , у него даже были феноминальные игры , решающие мячи в играх , в любой другой команде он был бы ведущим игроком , но не в Реале , уважение к нему огромное .

1
ингерман
01 Декабря 2020, 21:57

ай молодец.. правильное решение.. )

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