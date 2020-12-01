Кроос выбрал новую профессию, и это не тренер

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не рассматривает вариант работы футбольным тренером после завершения карьеры. 30-летний немец склоняется к профессии комментатора.

- Я могу себя представить сидящим рядом с топ-комментатором и разговаривающим о происходящем на поле. Это отличная работа от роли эксперта, который разбирает матч. Почему я не хочу тренировать? Меня не прельщает стресс путешествий, прожигание половины жизни в гостиницах в отрыве от семьи. Больше этого не хочу. Максимум, что я, может быть, буду тренировать - маленькую детскую команду - заявил Кроос на Magenta TV.

Тони Кроос играет в «Реале» с 2014 года и завоевал с командой 13 трофеев.