Исторический шанс: Кто заберётся на испанский трон благодаря кризису «Реала» и «Барселоны»

В чемпионате Испании весьма вероятно будет новый чемпион. Пока «Реал» и «Барселона» находятся в кризисе, остальные претенденты получили отличный шанс взять золото. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах кандидатов.

В чемпионате Испании вполне вероятно в этом сезоне чемпионат выиграет не «Реал» и не «Барселона». Оба гранда претерпевают серьёзные внутренние проблемы, которые влияют на результат. В «Барселоне» новый тренер меняет игру, а Лионель Месси пребывает в унынии. Кроме того, каталонцы лишились старого президента, но не выбрали нового. В «Реале» просто игровой кризис, у Зинедина Зидана не получается создать из имеющихся футболистов коллектив. Очевидно, что у обоих грандов сложности временные, и уже в следующем сезоне кто-то наверняка вновь обретёт свою мощь. Однако текущий чемпионат – шанс для остальных клубов, чтобы выиграть Примеру.

Безусловно, главным фаворитом в отсутствие двух тяжеловесов выглядит мадридский «Атлетико» — последний чемпион Испании без учёта «Реала» и «Барселоны». Пару сезонов назад казалось, что Диего Симеоне себя изжил во главе «матрасников», но сейчас его идеи вновь работают и приносят результат. «Атлетико» — единственная команда, которая не проиграла в текущем розыгрыше Ла Лиги. «Матрасники», конечно, провели на два матча меньше, чем большая часть соперников, но вряд ли в этом главный секрет. «Атлетико» пока пропустил всего 2 мяча! Оборона «матрасников» выглядит довольно надёжно в испанском турнире, и это главное оружие столичной команды.

При этом «Атлетико» также имеет и результативную атаку. Больше «матрасников» забил только «Реал Сосьедад», который провёл на 2 поединка больше. Видно, что в стане «матрасников» освоился Жоау Фелиш, кроме того, ко двору пришёлся Луис Суарес. «Атлетико» сейчас выглядит самой сбалансированной и выстроенной командой Испании. Естественно, что именно «матрасники» сейчас кажутся фаворитами сезона.

Вторым претендентом, который может воспользоваться кризисом «Реала» и «Барселоны», можно назвать «Севилью». Андалузцы летом, вопреки обычной практике, почти не потеряли своих лидеров, а скорее усилились. «Севилья» была сильна ещё в прошлом сезоне, когда выиграла Лигу Европы, а теперь стала только мощнее. Тем не менее, пока подопечные Хулена Лопетеги всё же не выглядят столь сильно, как «Атлетико», хотя по потерянным очкам и занимают третью строчку. Тем не менее, кажется, что «Севилья» просто не сможет так же ровно пройти весь сезон. Андалузцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов и, кажется, приложат все усилия, чтобы пошуметь на континентальной арене. Но если «Атлетико» даст осечку на каком-то этапе чемпионата, «Севилья» вполне может этим воспользоваться.

Ещё две команды, которые сейчас опережают «Реал» и «Барселону», — это «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Правда, в их перспективы выиграть чемпионат верится с трудом. Слишком многое должно для этого сойтись. Клуб из Сан-Себастьяна в принципе любит резво начинать, а потом по ходу сезона опускается в таблице. По этой причине пока что не стоит всерьёз воспринимать лидерство басков, хотя оно заслуживает уважения, учитывая, что «Реал Сосьедад» также выступает и в Лиге Европы. Всё же в плей-офф баскам попасть будет сложно, для этого необходимо в гостях обыгрывать мотивированный «Наполи».

Что касается «Вильярреала», то он хоть и идёт третьим, но не так ярок. «Жёлтая субмарина» уступает «Севилье» по потерянным очкам и по ним же идёт вровень с «Реалом» и «Барселоной». «Вильярреал», кажется, сделал ставку на Лигу Европы, где уже обеспечил себе место в плей-офф, хотя в этом еврокубке весной борьба будет очень серьёзная.

Конечно, не стоит списывать со счетов «Реал» и «Барселону». Их отставание не катастрофическое, а матчей впереди ещё много. Тем не менее оба гранда как минимум дают шанс другим клубам побороться за чемпионство, так что борьба обещает быть крайне любопытной.

Андрей Центров