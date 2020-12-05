«Реал» обыграл «Севилью» благодаря грубой ошибке голкипера

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05 Декабря 2020, 20:15,
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В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании встречались соседи по турнирной таблице «Севилья» и «Реал». Мадридцы здорово провели первый тайм и были ближе к успеху, но свой гол забили уже после перерыва - после прострела Ферлана Менди с левого фланга вратарь соперника Яссин Буну умудрился опростоволоситься и выпустил мяч из рук за ленточку. «Севилья» прибавила после гола, но так и не отыгралась - 0:1.
«Реал» с 20 очками вышел на третье место, у «Севильи» на четыре балла меньше и пятая строчка в таблице.
Протокол игры
|Севилья
|0:1
|Реал Мадрид
|56' Буну Яссин (0:1)
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос 80' ( Идрисси Уссама ( 80') • Видаль Алеш • Хордан Хоан 64' ( Эн-Несири Юссеф ( 64') • Фернандо Режес • Ракитич Иван 64' ( Сусо Хесус ( 64') • Окампос Лукас • Де Йонг Люк 64' ( Гудель Неманья ( 64' ) • 76'Мунир Эль-Хаддади 46' ( Торрес Оливер ( 46')
Запасные: Фернандес Карлос • Оскар Родригес • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Серхи Гомес • Пастор Альфонсо
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Варан Рафаэль • Начо Игнасио • Менди Ферлан • Модрич Лука • 60'Каземиро Карлос • Кроос Тони • 44'Родриго 66' ( Асенсио Марко ( 66') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 89'
Запасные: Альтубе Диего • Одриосола Альваро • Эдегор Мартин • Марсело Виера • Лунин Андрей • Милитао Эдер • Аррибас Серхио • Иско Аларкон
05 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Севилья, Яссин Буну