«Реал» обыграл «Севилью» благодаря грубой ошибке голкипера

В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании встречались соседи по турнирной таблице «Севилья» и «Реал». Мадридцы здорово провели первый тайм и были ближе к успеху, но свой гол забили уже после перерыва - после прострела Ферлана Менди с левого фланга вратарь соперника Яссин Буну умудрился опростоволоситься и выпустил мяч из рук за ленточку. «Севилья» прибавила после гола, но так и не отыгралась - 0:1.

«Реал» с 20 очками вышел на третье место, у «Севильи» на четыре балла меньше и пятая строчка в таблице.