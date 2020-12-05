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«Реал» обыграл «Севилью» благодаря грубой ошибке голкипера

05 Декабря 2020, 20:15,

Global Look Press

В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании встречались соседи по турнирной таблице «Севилья» и «Реал». Мадридцы здорово провели первый тайм и были ближе к успеху, но свой гол забили уже после перерыва - после прострела Ферлана Менди с левого фланга вратарь соперника Яссин Буну умудрился опростоволоситься и выпустил мяч из рук за ленточку. «Севилья» прибавила после гола, но так и не отыгралась - 0:1.

«Реал» с 20 очками вышел на третье место, у «Севильи» на четыре балла меньше и пятая строчка в таблице.

Протокол игры  
Севилья 0:1 Реал Мадрид
    56' Буну Яссин (0:1)
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   80' (Идрисси Уссама (   80') Видаль Алеш Хордан Хоан   64' (Эн-Несири Юссеф (   64') Фернандо Режес Ракитич Иван   64' (Сусо Хесус (   64') Окампос Лукас Де Йонг Люк   64' (Гудель Неманья (   64'   76') Мунир Эль-Хаддади   46' (Торрес Оливер (   46')
Запасные: Фернандес Карлос Оскар Родригес Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Серхи Гомес Пастор Альфонсо
Куртуа Тибо Васкес Лукас Варан Рафаэль Начо Игнасио Менди Ферлан Модрич Лука   60' Каземиро Карлос Кроос Тони   44' Родриго   66' (Асенсио Марко (   66') Бензема Карим Винисиус Жуниор   89'
Запасные: Альтубе Диего Одриосола Альваро Эдегор Мартин Марсело Виера Лунин Андрей Милитао Эдер Аррибас Серхио Иско Аларкон
05 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Севилья, Яссин Буну
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