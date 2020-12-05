Румменигге: «Матчи «Боруссия» - «Бавария» на уровень выше, чем «эль класико»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что испанское «эль класико», матчи между «Барселоной» и «Реалом» теряет былое значение, а битвы его команды против дортмундской «Боруссии», наоборот, все более интригующие.

- Все мы с долей зависти смотрели на Испанию, где «Реал» и «Барселона» играли в «эль класико», но я думаю, что сейчас «Боруссия» - «Бавария» становится «классикером» само по себе. Вот в последнем сыгранном матче, шикарном матче, к слову, был счет 3:2, а мог увеличиться и до 5:4, используй команды свои моменты, - заявил Румменигге официальному сайту Бундеслиги.

- Тогда был отличный матч, а на следующий день играли «Реал» с «Барселоной», и я считаю, что эта игра не дотягивает по уровню качества. Поэтому можно сказать, что наша версия сейчас на один уровень выше, - добавил Румменигге.