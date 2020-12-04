Зидан: «Мы не намерены рисковать здоровьем Рамоса»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообещал поберечь капитана Серхио Рамоса, который завершает восстановление после травмы. Об этом наставник заявил на пресс-конференции накануне матча с «Севильей» в чемпионате Испании.

- Мы не намерены рисковать здоровьем Серхио, как и любого другого футболиста. Мне не хочется, чтобы он ощущал дискомфорт или получил рецидив. Посмотрим на его состояние здоровья завтра. Мне бы хотелось иметь под рукой всех футболистов, - заявил Зидан.

Напомним, что Рамос пропустил четыре официальных матча «Реала». Подсчитано, что при его отсутствии в составе мадридцы проиграли семь из последних девяти еврокубковых матчей.