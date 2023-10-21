«Лацио» уверенно обыграл «Сассуоло»

Соседи по турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» и «Лацио», играли за право подняться сразу с 12-го места на шестое. Римляне были гораздо острее в линии атаки и в итоге заслуженно победили. На 26-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Фелипе Андерсон поставил точку в атаке. Несколько минут, и уже Луис Альберто, оказавшись первым на мяче после отскока, удвоил перевес римлян. После перерыва Данило Катальди зарядил в штангу. Удаление Ивана Проведеля за фол последней надежды могло вернуть интригу, но ВАР подсказал арбитру, что красную карточку нужно отменить. Перед финальным свистком Маттиа Дзакканьи проверил на прочность штангу. «Лацио» заслуженно победил в итоге.