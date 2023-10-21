«Лацио» уверенно обыграл «Сассуоло»

Соседи по турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» и «Лацио», играли за право подняться сразу с 12-го места на шестое. Римляне были гораздо острее в линии атаки и в итоге заслуженно победили. На 26-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Фелипе Андерсон поставил точку в атаке. Несколько минут, и уже Луис Альберто, оказавшись первым на мяче после отскока, удвоил перевес римлян. После перерыва Данило Катальди зарядил в штангу. Удаление Ивана Проведеля за фол последней надежды могло вернуть интригу, но ВАР подсказал арбитру, что красную карточку нужно отменить. Перед финальным свистком Маттиа Дзакканьи проверил на прочность штангу. «Лацио» заслуженно победил в итоге.
Протокол игры
|28'Андерсон Фелипе (0:1)
|35'Альберто Луис (0:2)
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Нето Руан46' (Эрлич Мартин (46') •Феррари Джанмарко•Педерсен Маркус II 31'46' (Винья Матиас (46') •Болока Даниэль•Рачич Урош46' (Торстведт Кристиан (46') •Берарди Доменико•Кастильехо Самуэль61' (Дефрель Грегоре (61') •Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа88' (Мулаттьери Самуэле (88')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Гендузи Маттео67' (Весино Матиас (67') •Ровелла Николо 32'53' (Дзакканьи Маттиа (53') •Альберто Луис 75'80' (Камада Даити (80') •Андерсон Фелипе•Кастельянос Валентин80' (Иммобиле Чиро (80') • 63'Педро Родригес 44'53' (Катальди Данило (53') 77'
21 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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