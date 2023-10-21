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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» уверенно обыграл «Сассуоло»

21 Октября 2023 • 23:52 Комментировать
Сассуоло
0:2
Лацио

Соседи по турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» и «Лацио», играли за право подняться сразу с 12-го места на шестое. Римляне были гораздо острее в линии атаки и в итоге заслуженно победили. На 26-й минуте гости разыграли мяч до верного, и Фелипе Андерсон поставил точку в атаке. Несколько минут, и уже Луис Альберто, оказавшись первым на мяче после отскока, удвоил перевес римлян. После перерыва Данило Катальди зарядил в штангу. Удаление Ивана Проведеля за фол последней надежды могло вернуть интригу, но ВАР подсказал арбитру, что красную карточку нужно отменить. Перед финальным свистком Маттиа Дзакканьи проверил на прочность штангу. «Лацио» заслуженно победил в итоге.

Протокол игры  
Сассуоло0:2Лацио
  28'Андерсон Фелипе (0:1)
  35'Альберто Луис (0:2)
Консильи АндреаТольян ЙеремиНето Руан 46' (Эрлич Мартин ( 46') Феррари ДжанмаркоПедерсен Маркус II  31' 46' (Винья Матиас ( 46') Болока ДаниэльРачич Урош 46' (Торстведт Кристиан ( 46') Берарди ДоменикоКастильехо Самуэль 61' (Дефрель Грегоре ( 61') Лорьенте АрманПинамонти Андреа 88' (Мулаттьери Самуэле ( 88')
Запасные: Пеголо ДжанлукаТейнер ДаниэльСейде Эмиль КонрадсенВольпато КристианЛипани ЛукаМиссори Филиппо
Проведель ИванЛаццари МануэльПатрикРоманьоли АлессиоМарушич АдамГендузи Маттео 67' (Весино Матиас ( 67') Ровелла Николо  32' 53' (Дзакканьи Маттиа ( 53') Альберто Луис  75' 80' (Камада Даити ( 80') Андерсон ФелипеКастельянос Валентин 80' (Иммобиле Чиро ( 80'  63') Педро Родригес  44' 53' (Катальди Данило ( 53'  77')
Запасные: Мандас ХристосБашич ТомаИсаксен ГуставХюсай ЭльсейдПеллегрини ЛукаХила МариоСепе ЛуиджиКазале Николо
21 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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