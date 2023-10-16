Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле готов продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как уже неоднократно сообщалось ранее, несколько саудовских клубов внимательно следят за итальянцем. По данным журналиста Николы Берардино, форварда соблазняет такой вариант продолжения карьеры. Отмечается, что 33-летний игрок с высокой вероятностью согласится на переход, если получит выгодные предложения в январе.

Действующий контракт Чиро Иммобиле с «Лацио» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро. В текущей кампании футболист забил два гола в девяти матчах.