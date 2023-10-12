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Чемпионат Италии. Серия А

​Гвардиола назвал клуб, которому желает победы в Серии А

12 Октября 2023 • 00:31 Комментировать
Сассуоло
...
Лацио
21.10 21:45

Каталонский суперспециалист Хосеп Гвардиола любит Италию, он часто проводит там время и в прошлом даже поиграл в итальянском чемпионате. Хосепа спросили, есть ли у него фаворит в борьбе за Скудетто. Гвардиола ответил - но назвал совсем не клуб из числа фаворитов, а команду, название которой несколько созвучно с его фамилией.

- Кому я желаю победы в чемпионате Италии? Хочу, чтобы выиграл «Сассуоло», - цитирует слова Гвардиолы итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Гвардиола выступал в итальянском чемпионате в составе «Брешии», это было в конце его игровой карьеры.

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Хосеп Гвардиола Сассуоло
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