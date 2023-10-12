​Гвардиола назвал клуб, которому желает победы в Серии А

Каталонский суперспециалист Хосеп Гвардиола любит Италию, он часто проводит там время и в прошлом даже поиграл в итальянском чемпионате. Хосепа спросили, есть ли у него фаворит в борьбе за Скудетто. Гвардиола ответил - но назвал совсем не клуб из числа фаворитов, а команду, название которой несколько созвучно с его фамилией.

- Кому я желаю победы в чемпионате Италии? Хочу, чтобы выиграл «Сассуоло», - цитирует слова Гвардиолы итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Гвардиола выступал в итальянском чемпионате в составе «Брешии», это было в конце его игровой карьеры.