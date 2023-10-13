Кафанов – о голе Проведеля: «Белой завистью завидую, хочу, чтобы мои ребята также делали»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, как отреагировал на один из самых ярких моментов прошедшего сентября в европейском футболе – голе голкипера «Лацио» Ивана Проведеля в ворота мадридского «Атлетико». Команды встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов и сыграли вничью – 1:1.

«Сразу показал этот момент своим вратарям в «Ростове», чтобы они посмотрели, с какой агрессией Проведель шел к мячу забивать. Взял, пошёл и забил. Белой завистью завидую, хочу, чтобы мои ребята также делали», - рассказал Кафанов Sport24.

Напомним, что свой гол Проведель оформил в самой концовке матча «орлов» и «матрасников».