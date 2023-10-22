​Луис Альберто забил свой 50-й гол за «Лацио»

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А римский «Лацио» расправился на выезде с «Сассуоло», забив тому два безответных мяча.

Второй из них записал на свой счет испанец Луис Альберто, который отметил юбилей - этот гол стал для него пятидесятым за все время выступлений в составе «Лацио», с учетом всех турниров, в которых ему доводилось забивать за римлян. Луис Альберто выступает за свой нынешний клуб с далекого уже 2016 года.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Лацио» предстоит сыграть дома с «Фиорентиной». Это случится в понедельник, тридцатого октября.