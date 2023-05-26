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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» установил ценник на Милинковича-Савича слухи

26 Мая 2023 • 21:19 Комментировать (1)
Лацио
...
Кремонезе
1 1.22 X 6.40 2 13.00
28.05 19:00

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Как сообщает Sky Italia, клуб готов отпустить 28-летнего хавбека в летнее трансферное окно. По сообщениям источника, «Лацио» хочет выручить за своего футболиста от 30 до 35 миллионов евро. Напомним, трудовой договор Милинковича-Савича с командой рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач. Добавим, что трансферная стоимость серба оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Мая 2023 в 21:25
в шпортаг.. кхе-кхе..
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