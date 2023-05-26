Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Как сообщает Sky Italia, клуб готов отпустить 28-летнего хавбека в летнее трансферное окно. По сообщениям источника, «Лацио» хочет выручить за своего футболиста от 30 до 35 миллионов евро. Напомним, трудовой договор Милинковича-Савича с командой рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач. Добавим, что трансферная стоимость серба оценивается в 60 миллионов евро.