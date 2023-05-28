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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» едва не потерял очки в матче с вылетающим «Кремонезе»

28 Мая 2023 • 20:55 Комментировать (1)
Лацио
3:2
Кремонезе
окончен

«Лацио» мог вернуться на чистое второе место по итогам 37-го тура Серии А в случае победы над аутсайдерами из «Кремонезе». Римляне выполнили задачу и обыграли вылетающего аутсайдера, но заставили болельщиков понервничать.

Эльсейд Хюсай на первых минутах взял игру на себя и с левого края поля здорово поразил дальнюю часть ворот. К концу первого тайма хозяева удвоили перевес, когда Сергей Милинкович-Савич у ближней штанги замкнул прострел справа от Педро. Соперник ответил чудо-голом в девятку от Пабло Гальдамеса, а спустя четыре минуты глупейший автогол забил Мануэль Лаццари, неудачно подставив голову под отскок от газона. В самой концовке хозяева таки вырвали победу, после грубой ошибки голкипера Сергей Милинкович-Савич сориентировался у ворот и добил мяч.

3:2, «Лацио» снова второй с запасом в два очка от «Интера». Соперник в любом случае предпоследний.

Протокол игры  
Лацио3:2Кремонезе
(1:0) Хюсай Эльсейд4'  
(2:0) Милинкович-Савич Сергей37'  
  54'Гальдамес Пабло (2:1)
  58'Лаццари Мануэль (2:2)
(3:2) Милинкович-Савич Сергей89'  
Проведель ИванЛаццари МануэльКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд 80' (Пеллегрини Лука ( 80'  81') Милинкович-Савич СергейВесино МатиасАльберто Луис 90' (Раду Стефан ( 90') Педро Родригес 60' (Андерсон Фелипе ( 60') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа  72' 90' (Башич Тома ( 90')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоКанчельери МаттеоПатрикАнтонио МаркосГонсалес ДиегоХила Марио
Сарр МухамадуФеррари АлексБьянкетти МаттеоЛочошвили Лука 77' (Васкес Хоан ( 77') Серникола Леонардо  24'Валери Эмануэле 68' (Кастаньетти Микеле ( 68') Пикель ШарльМейте СуалихоГальдамес Пабло  66' 68' (Квальята Джакомо ( 68') Цаджу ФранкЧофани Даниэль 59' (Буонаюто Кристиан ( 59')
Запасные: Кирикеш ВладОкереке ДавидКарнесекки МаркоАкелла КристианГильоне ПаолоАйву ЭмануэльАфена-Гьян ФеликсСаро Джанлука
28 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Кремонезе
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Комментарии (1)
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NOBODY
28 Мая 2023 в 20:59
о как, здесь значит пока все непонятно? насчет 2,3,4 места?
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