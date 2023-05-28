«Лацио» едва не потерял очки в матче с вылетающим «Кремонезе»

«Лацио» мог вернуться на чистое второе место по итогам 37-го тура Серии А в случае победы над аутсайдерами из «Кремонезе». Римляне выполнили задачу и обыграли вылетающего аутсайдера, но заставили болельщиков понервничать.

Эльсейд Хюсай на первых минутах взял игру на себя и с левого края поля здорово поразил дальнюю часть ворот. К концу первого тайма хозяева удвоили перевес, когда Сергей Милинкович-Савич у ближней штанги замкнул прострел справа от Педро. Соперник ответил чудо-голом в девятку от Пабло Гальдамеса, а спустя четыре минуты глупейший автогол забил Мануэль Лаццари, неудачно подставив голову под отскок от газона. В самой концовке хозяева таки вырвали победу, после грубой ошибки голкипера Сергей Милинкович-Савич сориентировался у ворот и добил мяч.

3:2, «Лацио» снова второй с запасом в два очка от «Интера». Соперник в любом случае предпоследний.