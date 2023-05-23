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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Лацио» Таре: «Возможно, Милинкович-Савич летом будет продан»

23 Мая 2023 • 09:44 Комментировать
Лацио
...
Кремонезе
28.05 19:00

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре не стал исключать, что полузащитник Сергей Милинкович-Савич будет продан ближайшим летом. У серба действует контракт с «бьянкочелести» до лета 2024 года.

«В скором времени мы встретимся с Милинковичем-Савичем для обсуждения ситуации. Случится может всё, что угодно. Не исключено, что Сергей летом будет продан в другой клуб. Этому игроку нравится клуб, он уважает тренера и президента «Лацио», – цитирует Таре журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Милинкович-Савич ещё прошлым летом хотел покинуть «Лацио». На счету Сергея сейчас 7 голов и 8 результативных передач в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Игли Таре Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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