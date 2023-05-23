Спортивный директор «Лацио» Таре: «Возможно, Милинкович-Савич летом будет продан»

Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре не стал исключать, что полузащитник Сергей Милинкович-Савич будет продан ближайшим летом. У серба действует контракт с «бьянкочелести» до лета 2024 года.

«В скором времени мы встретимся с Милинковичем-Савичем для обсуждения ситуации. Случится может всё, что угодно. Не исключено, что Сергей летом будет продан в другой клуб. Этому игроку нравится клуб, он уважает тренера и президента «Лацио», – цитирует Таре журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Милинкович-Савич ещё прошлым летом хотел покинуть «Лацио». На счету Сергея сейчас 7 голов и 8 результативных передач в чемпионате Италии.