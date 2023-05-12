В «Лацио» отпраздновали 49 лет со дня завоевания первого Скудетто

Римский «Лацио» дважды побеждал в чемпионате Италии, обе победы пришлись на прошлый век - сперва это случилось в 1974 году, а затем в 2000. Сегодня, двенадцатого мая, исполнилось сорок девять лет со дня, когда это случилось впервые.

В тот день команда, которую тренировал Томмазо Маэстрелли, обыграла с минимальным счетом «Фоджу», гол забил знаменитый Джорджио Киналья, и это был первый чемпионский титул клуба, о чем сегодня напомнила пресс-служба «Лацио».

В настоящий момент римский клуб сражается с «Лечче» в матче очередного тура Серии А, следить за событиями игры можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.