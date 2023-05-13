«Почти как оборона Севастополя» - Иммобиле не забивал дома 243 дня

Мы уже сообщали о долгом ожидании Чиро Иммобиле, завершившемся в первом тайме стартового матча тридцать пятого тура итальянского чемпионата Серии А, в котором «Лацио» и «Лечче» сыграли вничью. Чиро не мог забить дома с 11 сентября прошлого года, тогда он поразил ворота «Вероны».

С тех пор он, конечно, забивал, но как-то так получалось, что только в гостях. Воздержание Чиро продлилось 612 сыгранных дома минут - почти семь полных матчей. В «дневном» эквиваленте это составляет 243 дня - лишь на семь дней меньше, чем оборона Севастополя в 1941-1942.

В общей сложности на счету Чиро в этом сезоне уже одиннадцать голов.