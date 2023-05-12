Иммобиле забил на домашнем стадионе «Лацио» впервые с сентября

В тридцать пятом туре итальянского чемпионата «Лацио» принимает в домашних условиях «Лечче», счет в этой игре был открыт вскоре после истечения первых получаса игры. Сперва «Лечче» не реализовал пенальти, после чего был тут же наказан Чиро Иммобиле, который забил свой одиннадцатый гол в сезоне.

Удивительно, но он стал первым голом, который забил Чиро на домашнем стадионе аж с сентября! В последний раз это случилось ровно восемь месяцев назад, 11 сентября 2022 года - Иммобиле забил тогда в ворота «Вероны», римляне победили в той игре со счетом 2:0.

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