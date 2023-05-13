Иммобиле: «Считаю, что мы заработали очко, а не потеряли два»

Чиро Иммобиле наконец-то забил на родном стадионе, этого не случалось с сентября, и он старается быть довольным, несмотря на то, что «Лацио» с большим трудом спасся от поражения. Чиро считает, что этим очком стоит быть довольным.

- Я считаю, что это очко можно назвать заработанным, мы должны быть им довольны. Хочу думать в положительном ключе. До конца сезона три тура. В этой игре мы чуть выдохлись в ментальном плане. Наверное, сказалась близость окончания сезона, но это некстати сейчас, у нас есть ответственность перед тифози, - цитирует слова Чиро Иммобиле cittaceleste.it.