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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле: «Считаю, что мы заработали очко, а не потеряли два»

13 Мая 2023 • 03:19 Комментировать
Лацио
2:2
Лечче
окончен

Чиро Иммобиле наконец-то забил на родном стадионе, этого не случалось с сентября, и он старается быть довольным, несмотря на то, что «Лацио» с большим трудом спасся от поражения. Чиро считает, что этим очком стоит быть довольным.

- Я считаю, что это очко можно назвать заработанным, мы должны быть им довольны. Хочу думать в положительном ключе. До конца сезона три тура. В этой игре мы чуть выдохлись в ментальном плане. Наверное, сказалась близость окончания сезона, но это некстати сейчас, у нас есть ответственность перед тифози, - цитирует слова Чиро Иммобиле cittaceleste.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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