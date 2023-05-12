«Лацио» чудом ушёл от поражения в домашнем матче с «Лечче»

«Лацио» продолжает удивлять слабыми результатами в самый ответственный отрезок сезона. Римляне шли вторыми с отрывом от конкурентов, но сегодня были близки к тому, чтобы проиграть четвертый матч из последних пяти.

Столичная команда принимала «Лечче», который борется за выживание, и уступила аутсайдеру во всем, кроме контроля мяча. В середине первого тайма гости получили право на пенальти, и Габриэль Стрефецца банально не попал в левый угол ворот. Вскоре Чиро Иммобиле получил проникающий пас и пробил мимо голкипера. В последние мгновения первого тайма Реми Уден успел пробить с линии штрафной точно в цель - 1:1. После перерыва все тот же Уден наказал соперника за безобразный выход из обороны - дубль. Сергей Милинкович-Савич имел минимум три шанса что-то исправить, но мяч не шел в ворота. Чиро Иммобиле с близкого расстояния попал во вратаря. В компенсированное время Педро зарядил в штангу, а в следующей атаке защитник в подкате помешал своему голкиперу, и Милинкович-Савич ударом головой сравнял счет.

В итоге 2:2, «Лацио» рискует потерять третью строчку, гости же в пяти очках над зоной вылета.