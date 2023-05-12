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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» чудом ушёл от поражения в домашнем матче с «Лечче»

12 Мая 2023 • 23:45 Комментировать
Лацио
2:2
Лечче
окончен

«Лацио» продолжает удивлять слабыми результатами в самый ответственный отрезок сезона. Римляне шли вторыми с отрывом от конкурентов, но сегодня были близки к тому, чтобы проиграть четвертый матч из последних пяти.

Столичная команда принимала «Лечче», который борется за выживание, и уступила аутсайдеру во всем, кроме контроля мяча. В середине первого тайма гости получили право на пенальти, и Габриэль Стрефецца банально не попал в левый угол ворот. Вскоре Чиро Иммобиле получил проникающий пас и пробил мимо голкипера. В последние мгновения первого тайма Реми Уден успел пробить с линии штрафной точно в цель - 1:1. После перерыва все тот же Уден наказал соперника за безобразный выход из обороны - дубль. Сергей Милинкович-Савич имел минимум три шанса что-то исправить, но мяч не шел в ворота. Чиро Иммобиле с близкого расстояния попал во вратаря. В компенсированное время Педро зарядил в штангу, а в следующей атаке защитник в подкате помешал своему голкиперу, и Милинкович-Савич ударом головой сравнял счет.

В итоге 2:2, «Лацио» рискует потерять третью строчку, гости же в пяти очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Лацио2:2Лечче
(1:0) Иммобиле Чиро34'  
  45'Уден Реми (1:1)
  51'Уден Реми (1:2)
(2:2) Милинкович-Савич Сергей90'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль  8'Казале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд 58' (Педро Родригес ( 58') Милинкович-Савич Сергей  81'Антонио Маркос 73' (Башич Тома ( 73') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 58' (Пеллегрини Лука ( 58'  78') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишМарушич АдамАдамонис МарюсБертини МаркоКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикФарес МохамедГонсалес ДиегоХила Марио
Фальконе Владимиро  79'Гендрей Валентин 77' (Гонсалес Джоан ( 77'  90') Баскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльГалло АнтониноБлен Алексис  81'Юлманд МортенУден Реми  65' 82' (Хельгасон Торир ( 82') Стрефецца Габриэль 77' (Романьоли Симоне ( 77') Коломбо Лоренцо 68' (Сисей Ассан ( 68') Банда Ламек  13' 68' (Ди Франческо Федерико ( 68')
Запасные: Блеве МаркоПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоТуиа АлессандроПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроПонграчич МаринМале ЮссефАскилдсен Кристоффер
12 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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