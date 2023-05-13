Сарри: «Это очко может быть важным»

«Лацио» сумел уйти от поражения в домашнем матче с «Лечче», забив спасительный гол в добавленное арбитром время. Это очко порадовало наставника команды Маурицио Сарри, он считает, что оно может быть полезным в конце сезона.

- Сегодня я увидел много тревожного, первый гол мы пропустили после забега на 75 метров, такого не должно было быть. Но есть и хорошее, были хорошие комбинации в первом тайме, был ответный гол во втором тайме. Это очко может оказаться полезным в конце года, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Лацио» сыграет с «Удинезе».