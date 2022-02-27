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Чемпионат Италии. Серия А

Луис Фелипе расстанется с «Лацио» и будет выступать в «Бетисе»

27 Февраля 2022 • 04:58 Комментировать
Лацио
...
Наполи
2.90 3.40 2.40
Через 16 ч. 53 мин.

Бразильский защитник Луис Фелипе по окончании сезона покинет «Лацио» и присоединится к испанскому «Бетису» в качестве свободного агента. Соглашение, как уточняет Fichajes, будет рассчитано до 2026 года. Для 24-летнего Луиса Фелипе это будет совершенно новый опыт - доселе после родной Бразилии он выступал только в Италии.

Луис Фелипе перебрался в «Лацио» в 2016 году, перед этим он выступал в «Итуано». Сезон 2016/2017 он провел в «Салернитане», после чего вернулся в «Лацио» и постепенно стал привлекаться к основному составу. Никогда не привлекался в сборную Бразилии на любых уровнях.

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Лацио Бетис Луис Фелипе Трансферы футбола - лето 2022
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27.02  17:05 Верона ... Венеция 1.58 4.40 5.60
27.02  20:05 Специя ... Рома 4.70 4.10 1.71
27.02  22:50 Лацио ... Наполи 2.85 3.65 2.42
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Сегодня, 27 Февраля
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