Луис Фелипе расстанется с «Лацио» и будет выступать в «Бетисе»

Бразильский защитник Луис Фелипе по окончании сезона покинет «Лацио» и присоединится к испанскому «Бетису» в качестве свободного агента. Соглашение, как уточняет Fichajes, будет рассчитано до 2026 года. Для 24-летнего Луиса Фелипе это будет совершенно новый опыт - доселе после родной Бразилии он выступал только в Италии.

Луис Фелипе перебрался в «Лацио» в 2016 году, перед этим он выступал в «Итуано». Сезон 2016/2017 он провел в «Салернитане», после чего вернулся в «Лацио» и постепенно стал привлекаться к основному составу. Никогда не привлекался в сборную Бразилии на любых уровнях.