Сарри: «Лацио» против «Наполи» играл хорошо и не заслужил поражения»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения от «Наполи» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Мы показали хорошую игру, доминировали в первом тайме. Во втором тайме мы немного сдали и поплатились за это, пропустив в самой концовке матча. Однако, если три месяца назад все думали, что «Наполи» нам не по зубам, то сегодня у нас были отличные шансы — у нас было больше голевых моментов. Нужно научиться читать игру, чтобы добиваться результата. Это вопрос деталей, потому что сегодня мы играли хорошо и не заслужили поражения», — приводит слова Сарри Football Italia.

В текущий момент «Лацио занимает седьмую строчку в серии А, отставая от лидера чемпионата «Наполи» на 14 очков.