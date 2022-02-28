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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Лацио» против «Наполи» играл хорошо и не заслужил поражения»

28 Февраля 2022 • 09:10 Комментировать
Лацио
1:2
Наполи
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения от «Наполи» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Мы показали хорошую игру, доминировали в первом тайме. Во втором тайме мы немного сдали и поплатились за это, пропустив в самой концовке матча. Однако, если три месяца назад все думали, что «Наполи» нам не по зубам, то сегодня у нас были отличные шансы — у нас было больше голевых моментов. Нужно научиться читать игру, чтобы добиваться результата. Это вопрос деталей, потому что сегодня мы играли хорошо и не заслужили поражения», — приводит слова Сарри Football Italia.

В текущий момент «Лацио занимает седьмую строчку в серии А, отставая от лидера чемпионата «Наполи» на 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи Маурицио Сарри
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