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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» вырвал победу и «Лацио» и вышел на первое место в чемпионате Италии

28 Февраля 2022 • 00:49 Комментировать
Лацио
1:2
Наполи
окончен

В 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» играл в гостях против «Лацио».

В первом тайме зрители увидели обилие опасных моментов, но до взятия ворот дело так и не дошло. На 62-й минуте встречи классную атаку «Наполи» завершил Лоренцо Инсинье. Через несколько минут итальянец мог оформить дубль, но арбитр зафиксировал положение «вне игры» у лидера неаполитанцев. Римляне пошли большими силами вперёд и смогли отыграться усилиями Педро. Но додержать ничью «Лацио» не удалось, в компенсированное к матчу время Руис принёс победу «Наполи» со счётом 2:1.

«Наполи» вышел на промежуточное первое место, а «Лацио» продолжает погоню за топ-5.

 
Лацио 1:2Наполи
  62'Инсинье Лоренцо (0:1)
(1:1) Педро Родригес88'   
  90'Фабиан Руис (1:2)
Стракоша ТомасМарушич АдамЛуис ФелипеПатрик  84' (Башич Тома (  84') Раду Стефан   71'  71' (Хюсай Эльсейд (  71') Милинкович-Савич СергейЛукас Лейва  84' (Ачерби Франческо (  84') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе  65' (Педро Родригес (  65') Иммобиле Чиро   79'Дзакканьи Маттиа   82'
Запасные: Рейна ПепеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАдамонис МарюсАндерсон АндреКабрал ЖованеРомеро ЛукаМоро РаульКаменович Димитрие
Оспина ДавидДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКулибали КалидуРуй Мариу   90'Демме Диего  81' (Уна Адам (  81') Фабиан РуисПолитано Маттео  81' (Лоботка Станислав (  81') Зелиньски Пётр  57' (Элмас Эльиф (  57') Инсинье Лоренцо  90' (Жуан Жезус (  90') Осимхен Виктор
Запасные: Петанья АндреаМарфелла ДавидеГулам ФаузиМерет АлексМертенс ДрисДзаноли Алессандро
27 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Наполи
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окончен Верона 3:1 Венеция 1.55 4.10 6.50
окончен Специя 0:1 Рома 4.90 3.90 1.70
окончен Лацио 1:2 Наполи 3.25 2.40 3.10
28.02  22:50 Аталанта ... Сампдория 1.45 4.90 6.80
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Сегодня, 28 Февраля
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