«Наполи» вырвал победу и «Лацио» и вышел на первое место в чемпионате Италии

В 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» играл в гостях против «Лацио».

В первом тайме зрители увидели обилие опасных моментов, но до взятия ворот дело так и не дошло. На 62-й минуте встречи классную атаку «Наполи» завершил Лоренцо Инсинье. Через несколько минут итальянец мог оформить дубль, но арбитр зафиксировал положение «вне игры» у лидера неаполитанцев. Римляне пошли большими силами вперёд и смогли отыграться усилиями Педро. Но додержать ничью «Лацио» не удалось, в компенсированное к матчу время Руис принёс победу «Наполи» со счётом 2:1.

«Наполи» вышел на промежуточное первое место, а «Лацио» продолжает погоню за топ-5.