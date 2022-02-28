«Наполи» вырвал победу и «Лацио» и вышел на первое место в чемпионате Италии

В 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» играл в гостях против «Лацио».
В первом тайме зрители увидели обилие опасных моментов, но до взятия ворот дело так и не дошло. На 62-й минуте встречи классную атаку «Наполи» завершил Лоренцо Инсинье. Через несколько минут итальянец мог оформить дубль, но арбитр зафиксировал положение «вне игры» у лидера неаполитанцев. Римляне пошли большими силами вперёд и смогли отыграться усилиями Педро. Но додержать ничью «Лацио» не удалось, в компенсированное к матчу время Руис принёс победу «Наполи» со счётом 2:1.
«Наполи» вышел на промежуточное первое место, а «Лацио» продолжает погоню за топ-5.
|62'Инсинье Лоренцо (0:1)
|(1:1) Педро Родригес88'
|90'Фабиан Руис (1:2)
Стракоша Томас•Марушич Адам•Луис Фелипе•Патрик 84' (Башич Тома ( 84') •Раду Стефан 71' 71' (Хюсай Эльсейд ( 71') •Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва 84' (Ачерби Франческо ( 84') •Альберто Луис•Андерсон Фелипе 65' (Педро Родригес ( 65') •Иммобиле Чиро • 79'Дзакканьи Маттиа 82'
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Кулибали Калиду•Руй Мариу • 90'Демме Диего 81' (Уна Адам ( 81') •Фабиан Руис•Политано Маттео 81' (Лоботка Станислав ( 81') •Зелиньски Пётр 57' (Элмас Эльиф ( 57') •Инсинье Лоренцо 90' (Жуан Жезус ( 90') •Осимхен Виктор
27 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).