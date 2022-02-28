Спаллетти: Мы показали характер

«Наполи» одержал победу в гостевом матче с «Лацио», вырвав победу на последних секундах матча. Этот успех стал неплохой наградой команде после того, как она вылетела из Лиги Европы. Лучано Спаллетти, наставник «Наполи», доволен тем, что его команда продемонстрировала характер.

- Мне нравится, что все рвали глотки, утверждая, что у нас нет характера, но оказалось, что он есть. Говорили, что ничья с «Кальяри» это слабый результат, а «Кальяри» выиграл в Турине. Мы продолжаем борьбу на высоком уровне, - заявил Спаллетти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

«Наполи» вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, сравнявшись по очкам с «Миланом».