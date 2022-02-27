Голкипер «ПСЖ» может перебраться в «Лацио»

Итальянский «Лацио» может усилиться за счет голкипера «ПСЖ» Серхио Рико, который сейчас выступает в составе испанской «Мальорки». «Лацио» много пропускает - сорок голов в нынешнем сезоне Серии А, и это худший показатель среди всех команд первой восьмерки. Отсюда и желание «орлят» срочно усилить оборону и позицию вратаря также. Как уточняет Il Messaggero, переговоры уже начались.

Следует заметить, что и в «Мальорке» Рико появляется на поле не очень часто - в текущем сезоне он провел лишь четыре матча. Ранее он много лет выступал за «Севилью», но в 2020 году перебрался в стан парижского «ПСЖ».