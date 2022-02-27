Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «ПСЖ» может перебраться в «Лацио»

27 Февраля 2022 • 20:17 Комментировать
Лацио
...
Наполи
2.90 3.40 2.45
Через 1 ч. 23 мин.

Итальянский «Лацио» может усилиться за счет голкипера «ПСЖ» Серхио Рико, который сейчас выступает в составе испанской «Мальорки». «Лацио» много пропускает - сорок голов в нынешнем сезоне Серии А, и это худший показатель среди всех команд первой восьмерки. Отсюда и желание «орлят» срочно усилить оборону и позицию вратаря также. Как уточняет Il Messaggero, переговоры уже начались.

Следует заметить, что и в «Мальорке» Рико появляется на поле не очень часто - в текущем сезоне он провел лишь четыре матча. Ранее он много лет выступал за «Севилью», но в 2020 году перебрался в стан парижского «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио ПСЖ Серхио Рико Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Торино 1:2 Кальяри 1.65 3.55 6.10
окончен Верона 3:1 Венеция 1.55 4.10 6.50
Идет 55 минута Специя 0:0 Рома 4.90 3.90 1.70
27.02  22:50 Лацио ... Наполи 2.85 3.65 2.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
21:04 · Италия. Серия А
Прервалась серия из 54 беспроигрышных матчей женского «Ювентуса»
20:17 · Италия. Серия А
Голкипер «ПСЖ» может перебраться в «Лацио»
12:49 · Италия. Серия А
Хави заявил о желании видеть Кулибали в «Барселоне»
11:13 · Италия. Серия А
Асенсио может продолжить карьеру в Бундеслиге
10:24 · Италия. Серия А
Влахович поделился эмоциями после победы над «Эмполи»
04:58 · Италия. Серия А
Луис Фелипе расстанется с «Лацио» и будет выступать в «Бетисе»
00:45 · Италия. Серия А
Закария выбыл из строя «Ювентуса» из-за травмы примерно на две недели
00:41 · Италия. Кубок
Влахович – о матче с «Фиорентиной»: «Странные ощущения»
26 Февраля
23:53 · Италия. Серия А
Влахович: «Нам нужно двигаться от игры к игре»
23:31 · Италия. Серия А
Джанлука Манчини продлил контракт с «Ромой» до 2026 года
23:01 · Италия. Серия А
Аллегри нахваливает Влаховича после матча с «Эмполи»
22:49 · Италия. Серия А
Блессин повторил рекорд Серии А
22:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» не без труда переиграл «Эмполи», Влахович оформил дубль
21:09 · Италия. Серия А
Февр не жалеет о срыве трансфера в «Милан»
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Эмполи»
Все новости
Рекомендуем