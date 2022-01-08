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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин признан главным «Посмещищем» года в Серии А

08 Января 2022 • 20:58 Комментировать (7)
Торино
...
Фиорентина
2.70 3.55 2.55
Через 17 ч. 51 мин.

Александр Кокорин стал главным номинантом сомнительной премии «Золотой унитаз», которая вручается худшему игроку итальянской Серии А. Кокорин с большим преимуществом выиграл номинацию, набрав 53,2 процента баллов среди сорока восьми предложенных номинантов. Занявший второе место Рабьо из «Ювентуса» набрал почти в 2,5 меньше голосов - 22 процента.

Третье место досталось нападающему «Салернитаны» Симеону Нванкво - чуть более 9 процентов голосов, сообщает Calciobidoni.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января прошлого года.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Bathet30
08 Января 2022 в 22:06
Кокорин не захотел вкалывать на тренеровках. Что хотел, то и получил.
старый ХЬЮ
08 Января 2022 в 21:50
Ну что же, достойное завершение евро карьеры футболиста Кокорина.
jUMPER
08 Января 2022 в 21:30
ай...ну вот это настоясшая награда для гироя...))) а то кое кто залатыя мичи копит...)))
jUMPER
08 Января 2022 в 21:34
ай...пилите шура унитаз...он залатой...)))
ARTUR
08 Января 2022 в 21:24
Кокорин конечно же не спаситель сериала ,но если взять время проведенное им на поле то что он там мог сотворить ?? К нему не может быть притензий . Этот унитаз нужно дать не Какорину а тех кто его туда купил
BESTJuventus21
08 Января 2022 в 21:23
к успеху пришел чертила)
Alex1972
08 Января 2022 в 21:16
Вовремя гелевый удрал... А-ха-ха-ха...
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09.01  16:30 Кальяри ... Болонья 2.90 3.55 2.40
09.01  18:30 Наполи ... Сампдория 1.45 4.70 7.20
09.01  18:30 Удинезе ... Аталанта
09.01  20:30 Дженоа ... Специя 2.25 3.35 3.35
09.01  20:30 Рома ... Ювентус 3.25 3.45 2.27
09.01  22:45 Верона ... Салернитана 1.40 5.00 7.80
09.01  22:45 Интер Милан ... Лацио 1.40 4.90 8.20
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