Кокорин признан главным «Посмещищем» года в Серии А

Александр Кокорин стал главным номинантом сомнительной премии «Золотой унитаз», которая вручается худшему игроку итальянской Серии А. Кокорин с большим преимуществом выиграл номинацию, набрав 53,2 процента баллов среди сорока восьми предложенных номинантов. Занявший второе место Рабьо из «Ювентуса» набрал почти в 2,5 меньше голосов - 22 процента.

Третье место досталось нападающему «Салернитаны» Симеону Нванкво - чуть более 9 процентов голосов, сообщает Calciobidoni.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января прошлого года.



