«Торино» разгромил «Фиорентину», Кокорин снова не забил

В понедельник «Торино» с «Фиорентиной» провели матч 21-го тура Серии А. Хозяева поля устроили сопернику разгром со счётом 4:0. За 12 минут в середине первого тайма туринцы забили трижды, последний мяч влетел в сетку ворот соперника на 58-й минуте.

Россиянину Александру Кокорину отвели в этой игре 17 минут, он заменил Душана Влаховича.