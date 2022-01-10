«Торино» разгромил «Фиорентину», Кокорин снова не забил

В понедельник «Торино» с «Фиорентиной» провели матч 21-го тура Серии А. Хозяева поля устроили сопернику разгром со счётом 4:0. За 12 минут в середине первого тайма туринцы забили трижды, последний мяч влетел в сетку ворот соперника на 58-й минуте.
Россиянину Александру Кокорину отвели в этой игре 17 минут, он заменил Душана Влаховича.
Протокол игры
|Торино
|4:0
|Фиорентина
|(1:0) Синго Вилфред 19'
|(2:0) Брекало Йосип 23'
|(3:0) Брекало Йосип 31'
|(4:0) Санабрия Антонио 58'
Джемелло Лука • Джиджи Коффи • 30'Бремер Глейсон • Родригес Рикардо • Синго Вилфред 87' ( Зима Давид ( 87') • Лукич Саша • Мандрагора Роландо • Войвода Мергим • 55'Прат Деннис 79' ( Пьяца Марко ( 79') • Брекало Йосип 79' ( Побега Томмазо ( 79') • Санабрия Антонио 87' ( Варминг Магнус ( 87')
Запасные: Базелли Даниэле • Бериша Этрит • Дзадза Симоне • Иццо Армандо • Верди Симоне • Буонджорно Алессандро • Линетти Кароль • Коне Бенджамин
Терраччиано Пьетро • Одриосола Альваро • Миленкович Никола • Мартинес Лукас II 13' 46' ( Роша Игор II ( 46' ) • 62'Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо • Торрейра Лукас • Кастровилли Гаэтано 73' ( Мале Юссеф ( 73') • Кальехон Хосе 46' ( Сапонара Риккардо ( 46') • Влахович Душан 73' ( Кокорин Александр ( 73') • Гонсалес Николас 78' ( Иконе Жонатан ( 78')
Запасные: Росати Антонио • Пульгар Эрик • Дункан Альфред • Настасич Матия • Дронговски Бартломей • Терзич Алекса • Венути Лоренцо
10 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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