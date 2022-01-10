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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» разгромил «Фиорентину», Кокорин снова не забил

10 Января 2022 • 21:03 Комментировать
Торино
4:0
Фиорентина
окончен

В понедельник «Торино» с «Фиорентиной» провели матч 21-го тура Серии А. Хозяева поля устроили сопернику разгром со счётом 4:0. За 12 минут в середине первого тайма туринцы забили трижды, последний мяч влетел в сетку ворот соперника на 58-й минуте.

Россиянину Александру Кокорину отвели в этой игре 17 минут, он заменил Душана Влаховича.

Протокол игры  
Торино 4:0 Фиорентина
(1:0) Синго Вилфред 19'    
(2:0) Брекало Йосип 23'    
(3:0) Брекало Йосип 31'    
(4:0) Санабрия Антонио 58'    
Джемелло Лука Джиджи Коффи   30' Бремер Глейсон Родригес Рикардо Синго Вилфред   87' (Зима Давид (   87') Лукич Саша Мандрагора Роландо Войвода Мергим   55' Прат Деннис   79' (Пьяца Марко (   79') Брекало Йосип   79' (Побега Томмазо (   79') Санабрия Антонио   87' (Варминг Магнус (   87')
Запасные: Базелли Даниэле Бериша Этрит Дзадза Симоне Иццо Армандо Верди Симоне Буонджорно Алессандро Линетти Кароль Коне Бенджамин
Терраччиано Пьетро Одриосола Альваро Миленкович Никола Мартинес Лукас II   13'   46' (Роша Игор II (   46'   62') Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо Торрейра Лукас Кастровилли Гаэтано   73' (Мале Юссеф (   73') Кальехон Хосе   46' (Сапонара Риккардо (   46') Влахович Душан   73' (Кокорин Александр (   73') Гонсалес Николас   78' (Иконе Жонатан (   78')
Запасные: Росати Антонио Пульгар Эрик Дункан Альфред Настасич Матия Дронговски Бартломей Терзич Алекса Венути Лоренцо
10 января. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Торино Фиорентина
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окончен Торино 4:0 Фиорентина 3.05 3.35 2.40
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