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Чемпионат Италии. Серия А

Червиченко – о проблемах Кокорина в Италии: «Деньги ему капают, это основное»

09 Января 2022 • 18:33 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
3.05 3.35 2.40
Через 22 ч. 59 мин.

Карьера Александра Кокорина в Италии явно не задалась – российский нападающий удостоился награды худшему игроку прошедшего сезона, которая называется «Золотая урна».

Своим мнением на этот счет поделился бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. Он подчеркнул, что такое отношение местной прессы к форварду является заслуженным.

«Он переходил в «Фиорентину» как чуть ли не самый талантливый футболист в России, закрыв дорогу для многих молодых талантливых ребят. Потому что по отдаче Кокорина в клубе будут судить об остальных наших игроках. Я думаю, что по большому счету ему это все равно. В общем, деньги ему капают, и это основное», - рассказал Червиченко в беседе с Rusfootball.info.

Отметим, что не так давно Кокорина сватали обратно в российскую Премьер-лигу. Согласно различным слухам, интерес к нему проявляли «Химки», аутсайдер первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Червиченко
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