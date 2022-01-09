Червиченко – о проблемах Кокорина в Италии: «Деньги ему капают, это основное»

Карьера Александра Кокорина в Италии явно не задалась – российский нападающий удостоился награды худшему игроку прошедшего сезона, которая называется «Золотая урна».

Своим мнением на этот счет поделился бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. Он подчеркнул, что такое отношение местной прессы к форварду является заслуженным.

«Он переходил в «Фиорентину» как чуть ли не самый талантливый футболист в России, закрыв дорогу для многих молодых талантливых ребят. Потому что по отдаче Кокорина в клубе будут судить об остальных наших игроках. Я думаю, что по большому счету ему это все равно. В общем, деньги ему капают, и это основное», - рассказал Червиченко в беседе с Rusfootball.info.

Отметим, что не так давно Кокорина сватали обратно в российскую Премьер-лигу. Согласно различным слухам, интерес к нему проявляли «Химки», аутсайдер первенства.