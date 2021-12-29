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Чемпионат Италии. Серия А

«К Инсинье в придачу»: «Торонто» намерен оформить переход ещё одного игрока сборной Италии слухи

29 Декабря 2021 • 00:10 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
09.01 16:30

Вслед за капитаном «Наполи» Лоренцо Инсинье, в США может перебраться еще один футболист сборной Италии. Все тот же «Торонто» заинтересован в приглашении нападающего «Торино» Андреа Белотти.

По информации итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, американцы намерены побороться за форварда с «Миланом» и «Интером», попытавшись перебить предложения грандов Серии А. Напомним, что летом следующего года Белотти получит статус свободного агента.

К слову, ранее лидером «Торино» также интересовался «Зенит», но игрок несколько раз отказался вступать в переговоры с действующим чемпионом российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Торонто Андреа Белотти
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