Вслед за капитаном «Наполи» Лоренцо Инсинье, в США может перебраться еще один футболист сборной Италии. Все тот же «Торонто» заинтересован в приглашении нападающего «Торино» Андреа Белотти.

По информации итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, американцы намерены побороться за форварда с «Миланом» и «Интером», попытавшись перебить предложения грандов Серии А. Напомним, что летом следующего года Белотти получит статус свободного агента.

К слову, ранее лидером «Торино» также интересовался «Зенит», но игрок несколько раз отказался вступать в переговоры с действующим чемпионом российской Премьер-лиги.