Колосков: «У Кокорина ещё есть потенциал играть на высоком уровне»

Об уходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в Италии уже говорят как о свершившемся факте – россиянин не оправдал ожиданий, а теперь и вовсе не входит в планы тренерского штаба и клуба.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что форварду не стоит опускать руки. Экс-чиновник уверен в профпригодности футболиста, дав ему несколько советов.

«У Кокорина еще есть потенциал играть на высоком уровне. Если есть предположения из России, то пусть приезжает. Он еще может проявить себя», - поделился Колосков в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист отметил, что возвращение в РПЛ не будет считаться шагом назад, потому что игрок наконец-то начнет получать регулярную практику.