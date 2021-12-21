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Чемпионат Италии. Серия А

Колосков: «У Кокорина ещё есть потенциал играть на высоком уровне»

21 Декабря 2021 • 21:45 Комментировать (1)
Торино
...
Фиорентина
09.01 16:30

Об уходе нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в Италии уже говорят как о свершившемся факте – россиянин не оправдал ожиданий, а теперь и вовсе не входит в планы тренерского штаба и клуба.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что форварду не стоит опускать руки. Экс-чиновник уверен в профпригодности футболиста, дав ему несколько советов.

«У Кокорина еще есть потенциал играть на высоком уровне. Если есть предположения из России, то пусть приезжает. Он еще может проявить себя», - поделился Колосков в интервью для «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист отметил, что возвращение в РПЛ не будет считаться шагом назад, потому что игрок наконец-то начнет получать регулярную практику.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Вячеслав Колосков
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ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
21 Декабря 2021 в 22:36
Что и где такого выдающегося показал Кокорин? Алжиру в 14-ом забил?
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