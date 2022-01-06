Президент «Торино» призвал Серию А брать пример с АПЛ

Президент «Торино» Урбано Кайро после отмены матча с «Аталантой» в последний момент раскритиковал итальянские власти. Вся команда «гранатовых» была отправлена на карантин до 10 января решением местного органа здравоохранения. В этот же день Серия А приняла новый регламент по коронавирусу, разрешая проводить матчи, если у соперников есть по 13 здоровых игроков, включая вратаря.

- Мы должны защитить лигу, но и спортивный принцип. Нелогично играть молодежными составами, это приведет к хаосу, - приводит слова Кайро ANSA. - Посмотрите на Премьер-лигу. Там больше заболевших, чем у нас, но отмены и переносы матчей позволяют сохранить спортивный принцип.

Также Кайро в гневе из-за того, что во время рождественской паузы в Италии никто ничего не предпринимал.