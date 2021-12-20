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Чемпионат Италии. Серия А

В «Салернитане» есть новые заболевшие коронавирусом накануне матча с «Лацио»

20 Декабря 2021 • 23:28 Комментировать
Удинезе
...
Салернитана
Через 20 ч. 17 мин.

В «Салернитане» более подробно рассказали о состоянии дел в команде. Главный аутсайдер Серии А не может вылететь на матч чемпионата Италии против «Удинезе» из-за запрета местных властей.

- У нас есть уже второй положительный анализ у игроков команды, а также у персонала, при этом у одного из них есть симптомы, - заявил спортивный директор клуба Анджело Фабьяни Sei Granata.

Отмечается, что в клубе ждут разрешения на вылет на игру и заказали чартер.

Для «Салернитаны» это все же не главная проблема. Хозяин клуба тот же, что и у «Лацио» - Клаудио Лотито, что запрещено регламентом. Если аутсайдеру не найдут нового владельца, его могут прогнать из Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана
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УДИНЕЗЕ САЛЕРНИТАНА
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