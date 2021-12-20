Новый штамм коронавируса может сорвать проведение матча Серии А

Волна отмены матчей в Премьер-лиге Англии по причине коронавируса, кажется, распространяется и на другие топ-чемпионаты Европы.

Аутсайдер Серии А «Салернитана» на своём официальном сайте сообщила, что не смогла вылететь на выездной матч с «Удинезе», который должен пройти в среду. В команде обнаружили игрока, заболевшего коронавирусом, и местное отделение минздрава «Салернитане» запретили играть до обследования всех футболистов, сообщает ANSA.

Результаты тестирования могут появиться в ближайшие часы, и есть вероятность, что здоровые футболисты уже утром вылетят на матч на чартере.

Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 мск. Пока в Серии А не было переносов матчей из-за штамма «омикрон».