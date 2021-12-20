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Чемпионат Италии. Серия А

Новый штамм коронавируса может сорвать проведение матча Серии А

20 Декабря 2021 • 21:52 Комментировать
Удинезе
...
Салернитана
Через 21 ч. 18 мин.

Волна отмены матчей в Премьер-лиге Англии по причине коронавируса, кажется, распространяется и на другие топ-чемпионаты Европы.

Аутсайдер Серии А «Салернитана» на своём официальном сайте сообщила, что не смогла вылететь на выездной матч с «Удинезе», который должен пройти в среду. В команде обнаружили игрока, заболевшего коронавирусом, и местное отделение минздрава «Салернитане» запретили играть до обследования всех футболистов, сообщает ANSA.

Результаты тестирования могут появиться в ближайшие часы, и есть вероятность, что здоровые футболисты уже утром вылетят на матч на чартере.

Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 мск. Пока в Серии А не было переносов матчей из-за штамма «омикрон».

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана
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УДИНЕЗЕ САЛЕРНИТАНА
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21.12  20:30 Удинезе ... Салернитана
21.12  22:45 Ювентус ... Кальяри
21.12  22:45 Дженоа ... Аталанта
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