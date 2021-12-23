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Чемпионат Италии. Серия А

​Решение по несостоявшемуся матчу Серии А не было принято

23 Декабря 2021 • 18:58 Комментировать
Удинезе
0:0
Салернитана
отменен

На днях в Серии А не состоялся матч между «Удинезе» и «Салернитаной». Аутсайдер лиги не смог отправиться в Удине по решению местного органа здравоохранения из-за случаев заражения коронавирусом. При этом матч не был перенесён.

Дисциплинарная комиссия не приняла решение по этому матчу на заседании в четверг, о чём рассказывает Football Italia. Очевидно, что «Салернитана» подаст апелляцию, желая избежать технического поражения.

В прошлом сезоне имел место прецедент, когда «Ювентусу» засчитали победу за матч против «Наполи», на который неаполитанцы не смогли приехать из-за запрета на выезд от медиков. С «Наполи» даже был снят один балл за неявку. Впрочем, клуб выиграл апелляцию, и матч всё же был сыгран.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Салернитана
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