​«Удинезе» анонсировал вечерний матч, на который соперник не едет

«Салернитана» по указанию местного органа здравоохранения не отправилась в Удине на матч чемпионата Италии против «Удинезе». Дело в том, что в клубе есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. Впрочем, матч пока не был перенесён, и «Удинезе» ведёт себя так, будто ничего не произошло. Пресс-служба клуба разместила в социальных сетях анонс вечернего поединка и даже рассказала фанатам, где его можно посмотреть.

В прошлом сезоне в Серии А уже была такая ситуация, когда «Наполи» не смог поехать на игру против «Ювентуса». Туринцы приехали на стадион и ждали соперника, выдержав регламентные нормы. Игра не состоялась, и неаполитанцам засчитали поражение с лишением одного очка. Правда, клуб позже выиграл апелляцию, и команды всё-таки сыграли.