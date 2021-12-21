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Чемпионат Италии. Серия А

​«Удинезе» анонсировал вечерний матч, на который соперник не едет

21 Декабря 2021 • 14:59 Комментировать
Удинезе
...
Салернитана
Через 3 ч. 26 мин.

«Салернитана» по указанию местного органа здравоохранения не отправилась в Удине на матч чемпионата Италии против «Удинезе». Дело в том, что в клубе есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. Впрочем, матч пока не был перенесён, и «Удинезе» ведёт себя так, будто ничего не произошло. Пресс-служба клуба разместила в социальных сетях анонс вечернего поединка и даже рассказала фанатам, где его можно посмотреть.

В прошлом сезоне в Серии А уже была такая ситуация, когда «Наполи» не смог поехать на игру против «Ювентуса». Туринцы приехали на стадион и ждали соперника, выдержав регламентные нормы. Игра не состоялась, и неаполитанцам засчитали поражение с лишением одного очка. Правда, клуб позже выиграл апелляцию, и команды всё-таки сыграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Салернитана
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УДИНЕЗЕ САЛЕРНИТАНА
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