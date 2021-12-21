Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Отсрочки не будет: «Салернитане» грозит вылет из Серии А через 10 дней

21 Декабря 2021 • 17:29 Комментировать
Удинезе
...
Салернитана
Через 2 ч. 26 мин.

Совет Федерации футбола Италии отказался предоставлять новую отсрочку «Салернитане», несмотря на надежды клуба. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

У «Салернитаны» есть 10 дней, чтобы найти нового владельца. Если за это время предложение о покупке поступит, то клубу дадут 45 дней на оформление сделки. Если же предложение не поступит, клуб исключат из Серии А.

Напомним, что перед началом сезона Клаудио Лотито, который уже владеет «Лацио», передал «Салернитану» слепому трасту, и клуб получил отсрочку в вопросе поиска нового владельца.

На текущий момент «Салернитана» занимает последнее место в чемпионате Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
УДИНЕЗЕ САЛЕРНИТАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.12  20:30 Удинезе ... Салернитана
21.12  22:45 Ювентус ... Кальяри
21.12  22:45 Дженоа ... Аталанта
22.12  18:30 Венеция ... Лацио
22.12  18:30 Сассуоло ... Болонья
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Декабря
17:37 · Италия. Серия А
​Ибрагимович пропустит последний матч «Милана» в году
17:29 · Италия. Серия А
​Отсрочки не будет: «Салернитане» грозит вылет из Серии А через 10 дней
17:14 · Италия. Серия А
​ У Инсинье выявлен коронавирус
16:43 · Италия. Серия А
​Годин объявил о скором уходе из «Кальяри»
15:50 · Италия. Серия А
​Инсинье пропустил тренировку из-за симптомов гриппа – у игрока может быть COVID-19
15:43 · Италия. Серия А
​Дзанетти ответил на вопрос, мог ли Месси оказаться в «Интере»
15:23 · Италия. Серия А
​Червиченко: «Кокорин может только побыть цирковой обезьяной, ему надо перестать позориться» 1
14:59 · Италия. Серия А
​«Удинезе» анонсировал вечерний матч, на который соперник не едет
14:51 · Италия. Серия А
​Де Врей высказался о Конте и Индзаги
13:50 · Италия. Серия А
​«Интер» и «Милан» готовятся объявить о проекте нового стадиона 1 фото
13:06 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» - о Малиновском: «Как футболист он ***»
12:37 · Италия. Серия А
Иммобиле заразился коронавирусом
11:34 · Италия. Серия А
Анчелотти хочет усилить «Реал» защитником «Интера»
11:26 · Англия. Премьер-лига
​«Фиорентина» выкупит Торрейру 1
09:48 · Италия. Серия А
Два итальянских клуба открестились от Кокорина 1
Все новости
Рекомендуем