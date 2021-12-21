​Отсрочки не будет: «Салернитане» грозит вылет из Серии А через 10 дней

Совет Федерации футбола Италии отказался предоставлять новую отсрочку «Салернитане», несмотря на надежды клуба. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

У «Салернитаны» есть 10 дней, чтобы найти нового владельца. Если за это время предложение о покупке поступит, то клубу дадут 45 дней на оформление сделки. Если же предложение не поступит, клуб исключат из Серии А.

Напомним, что перед началом сезона Клаудио Лотито, который уже владеет «Лацио», передал «Салернитану» слепому трасту, и клуб получил отсрочку в вопросе поиска нового владельца.

На текущий момент «Салернитана» занимает последнее место в чемпионате Италии.